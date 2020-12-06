В следующем году он уже выступил в Ташкенте, где занял второе место на Всесоюзной спартакиаде школьников — и его пригласили в молодежную сборную СССР. После он выступал на чемпионатах в Беларуси, России, Чехословакии, Сирии, Алжире. В 1988 году стал победителем розыгрыша Кубка Канады. За всю свою боксерскую карьеру Болотбеков провел 350 боев из которых он выиграл 320.

Бекболотов выходил на бой с такими известными боксерами, как Константин Цзю и Орзубек Назаров.

«Наш друг, брат, соратник, человек до последних дней был в Боксе. Спи и покойся с миром, царствия небесного», — написал в память о друге Орзубек Назаров, многократный чемпион мира по боксу.

На фото посередине Адылкан Бекболотов, справа советский и кыргызстанский чемпион Орзубек Назаров

Самый лучший тренер

Адылкан Бекболотов руководил сборной Кыргызстана по боксу с 2009 по 2017 годы. Всю свою жизнь посвятил боксу — сначала выступал сам, потом готовил молодых спортсменов. Под его руководством боксёрская сборная Кыргызстана добилась самых больших успехов. Воспитанники Адылкана Бекболотова становились призерами Азиатских Игр и участниками олимпийских турниров.

«Мы иногда говорим — выигрывает команда, а проигрывает тренер. (…) В боксе от главного тренера очень многое зависит. Он должен уметь быть не только спортивным профессионалом, но и психологом, наставником, стратегом. Все бойцы разные, а соперников простых не бывает. Немного недооценил – и можешь проиграть», — считал Бекболотов.

Бекболотов и Усеналиев

Среди учеников Бекболотова были знаменитые чемпионы такие, как Азат Усеналиев, который в 2013 году впервые в истории кыргызстанского бокса стал чемпионом Азии. А его ученики Эрмек Сакенов, Омурбек Малабеков и Сергей Паренко завоевали бронзу.

Бронзовый чемпион Азии Эрмек Сакенов вспоминает, что наставник любил говорить ему: «Время, данное нам, очень быстротечно. Поэтому надо стараться использовать каждую секунду, каждую минуту своей жизни. Набираться опыта, больше читать, узнавать что-то новое».

«После потрясений, которые наша страна пережила в 2000 годы, бокс Кыргызстана переживал не лучшие времена. Но примерно 6-7 лет тому назад, нашим главным тренером стал Адылкан Бекболотов, и все стало меняться. Во многом благодаря Адылкан байке бокс развивается в Кыргызстане. Он собрал всех лучших боксеров, и мы стали усиленно работать. Я считаю, что благодаря нашему главному тренеру, мы, отечественные боксеры, на данный момент занимаем ведущие места мирового рейтинга среди сильнейших спортсменов», — рассказывал про тренера Эрмек Сакенов в 2015 году.

После ухода из сборной Бекболотов говорил: «В свое время хорошо поработал со сборной, на совесть. Что–то получилось, что–то нет. Пусть теперь другие пробуют, а я в боксе никогда не затеряюсь, найду применение своим силам».

За спортивные успехи и тренерство Адылкан Бекболотов в 2011 году был награжден Почетной грамотой Президента Кыргызской Республики, а в 2013 году ему было присуждено высокое звание заслуженного тренера.