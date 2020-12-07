Пресс-служба МЧС сообщила, что в селе Чон-Талаа Баткенской области сгорел корпус школы, где учились начальные классы. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, а причина возгорания еще уточняется.

Пожар в Баткенской области pic.twitter.com/j6AvoxQq7X — Kloop (@kloopnews) December 7, 2020

По данным ведомства, пожар начался в 8:06 утра. Огонь удалось потушить спустя почти четыре часа. На месте работали два пожарных расчета.

Фото: Информационный портал Т-Media. Баткен

Очевидцы и местные жители рассказали журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас в селе Чон-Талаа отключили высоковольтную линию.

Из-за пандемии коронавируса в школе оффлайн обучались только ученики 1, 5, 9 и 11 классов. Но во время пожара в корпусе никого не было.

Состояние школ в Кыргызстане

Изначально здание школы в селе Чон-Талаа было построено для работников колхоза 1980 году. Позже из этих четырех домов барачного типа сделали школу на 180 мест, однако учились там более 300 учеников.

Ранее местные жители жаловались на аварийное состояние этого здания. По их словам, окна в здании не менялись с постройки, кабинеты отапливались печами-буржуйками, а дети зимой были вынуждены сидеть в куртках и шапках по три человека за партой и дышать угарным газом.

Кроме того, здание расположено недалеко от границы с Таджикистаном и в любой момент может провалиться в ров, который с каждым годом разрастается.

В стране всего 2 265 общеобразовательных школ. Однако количество учащихся достигает 1,3 млн, что намного больше вместимости учебных заведений.

Министерство образования в 2020 году признало 244 школы аварийными, однако дети все еще продолжают в них учиться.

С началом пандемии в Кыргызстане школы были закрыты, ученики перешли на онлайн обучение. Власти сообщают, что учебные заведения полностью откроются уже после Нового года.

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