Фото: Ф едерация легкой атлетики Узбекистана.

Госагентство по делам молодёжи и спорта сообщило, что кыргызская бегунья Мария Коробицкая одержала победу на II Ташкентском международном марафоне. Таким образом, спортсменка завоевала лицензию на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году.

На марафоне Коробицкая финишировала первой на классической дистанции 42 километра 195 метров. Ее результат — 2 часа 26 минут 42 секунды (олимпийский норматив — 2 часа 29 минут 30 секунд).

Мария Коробицкая стала шестой спортсменкой из Кыргызстана, которая завоевала путевку на Олимпиаду в Токио. Ранее лицензии завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азисбеков, легкоатлетка Дарья Маслова, бегунья Юлия Андреева и пловец Денис Петрашов.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но Международный олимпийский комитет перенёс игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Так Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.