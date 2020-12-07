Данир Иманалиев, фото: Акипресс

Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что Данир Иманалиев стал советником председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

Данир Иманалиев был кандидатом от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым — фигурантом расследования о выводе $700 млн из Кыргызстана. В списке партии он шел под номером 188, покинув пост акима Иссык-Кульского района, чтобы принять участие в парламентских выборах 4 октября.

Однако позже Иманалиев покинул список «Мекеним Кыргызстан» и пополнил ряды партии «Биримдик», которую связывали с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.

«Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан»

Провластные партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» были одними из победителей на выборах в парламент 4 октября. Во время предвыборной кампании обе партии не раз обвинялись, как в подкупе голосов через форму №2, так и в использовании административного ресурса.

Однако после митингов и последующего захвата Белого дома в ночь на 6 октября, ЦИК отменила результаты голосования.

Позже депутаты шестого созыва приняли закон, который позволил перенести повторные выборы в парламент на 2021 год, а также провести конституционную реформу.