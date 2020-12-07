Декларации муниципальных чиновников за 2019 год опубликуют в 2021 году. Об этом в интервью Kaktus Media сообщили в Государственной налоговой службе.

В ГНС напомнили, что в апреле 2020 года был принят закон, согласно которому физлица, не успевшие до апреля текущего года сдать налоговую декларацию за 2019 год, могут сделать это до апреля 2021 года. При этом граждане должны будут сдать уже две декларации — за 2019 и 2020 годы.

К категории физлиц относятся государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, владельцы транспортных средств и недвижимого имущества.

Антикризисные меры

Закон о сроках предоставления отчётности был утверждён на фоне экономического кризиса, который случился из-за последствий пандемии COVID-19. В марте 2020 года власти Кыргызстана ввели жёсткие ограничения в стране, чтобы обезопасить граждан от угрозы заражения коронавирусом. Тогда по всей республике были закрыты предприятия, кафе, магазины и торговые точки.

Предприниматели и бизнесмены Кыргызстана жаловались, что из-за ограничений не могут работать. Многие владельцы малого и среднего бизнеса терпели убытки, другие обанкротились. Работники в сфере обслуживания и торговцы жаловались, что лишились работы и им нечем кормить семью.

Позже правительство разработало план по снижению негативного влияния коронавируса на жизнь населения и экономику страны.

Чиновники обещали предоставить помощь социально-уязвимым слоям населения, а бизнесменам предоставить отсрочку арендной платы муниципального имущества.

Также было принято решение предоставить отсрочки и рассрочки по налоговой задолженности и соцотчислениям.