Финансовая полиция предоставила акт о том, что экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев вернул государству более 500 гектаров пастбищ и орошаемых земель, по делу о незаконном обогащении.

Фото: пресс-служба Финансовой полиции

Земли, которые вернул Сарпашев, перевели на баланс Торкенского айыл окмоту Токтогульского района Джалал-Абадской области. До этого документы на землю были оформлены на близких родственников экс-вице-премьера.

«Сарпашев исполняет первый этап условий добровольного возврата незаконно нажитого имущества. Органы финпола намерены проконтролировать процесс распределения земель нуждающимся малоимущим жителям Торкенского айыл окмоту», — сообщили в ведомстве.

В финполе добавили, что досудебное производство по остальному имуществу Сарпашева продолжаются, а на 9 декабря его снова вызвали на допрос для дальнейших следственных действий.

Дела Сарпашева

Кроме дела о незаконном обогащении, известно, что Сарпашев обвиняется в участии в коррупционной схеме. По версии следствия, эта схема помогла снять арест с имущества, которое принадлежало лицам, связанным с Максимом Бакиевым. В рамках этого дела в доме Сарпашева 11 ноября провели обыск.

По этому делу Сарпашеву уже предьявляли обвинения в 2017 году. В том же году Генпрокуратура рекомендовала правительству уволить Сарпашева, занимавшего тогда должность главы ГРС.

Однако сам Сарпашев заявлял, что его имя «используют в чьих-то грязных схемах». В конце марта 2017 года Генпрокуратура возбудила на него еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Тогда Сарпашева обвиняли в том, что он в 2013 году, будучи на посту вице-премьер-министра, «незаконно» поручил закупить 40 тысяч бланков для свидетельств о рождении у типографии «Учкун», хотя тендер выиграла другая компания.

В июне 2017 года он заявил, что ГКНБ прекратил дело в его отношении за отсутствием состава преступления. А в 2018 году заявил, что прекращены все уголовные дела против него.