По данным правозащитной организации «Справедливость», Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) признал, что Кыргызстан нарушил Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 51-летней Розы Горбаевой.

Комитет ООН в своем решении от 1 декабря 2020 года указал, что Кыргызстан не выполнил своих обязательств по девяти статьям Конвенции, допустив нарушение прав женщины-заключенной.

КЛЖД потребовал от правительства Кыргызстана предоставить Горбаевой надлежащую компенсацию. Кроме того, комитет дал несколько рекомендаций для того, чтобы ликвидировть дискриминацию женщин в местах содержании под стражей.

Роза Горбаева содержалась в шести изоляторах временного содержания (ИВС) ОВД Кыргызстана несколько лет. Она утверждала, что не совершала преступление, за которое была задержана, и что была вынуждена оговорить себя под пытками.

«Больше трех лет, пока шли следствие и суды, ее держали в изоляторах временного содержания, хотя, согласно закону, срок содержания в ИВС не должен превышать 48 часов. Всего за три года Горбаева отсидела в шести изоляторах временного содержания: в Майлу-Суу, Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Ноокене и Баткене», – сообщили в «Справедливости».

В своей жалобе в комитет Горбаева заявила, что в ИВС, где персонал состоит только из мужчин, она подвергалась дискриминации по признаку пола, и привела доказательства этих фактов.

По данным правозащитной организации, ранее женщина обращалась в суды Кыргызстана, чтобы добиться компенсации за нанесение морального вреда из-за условий содержания в ИВС в размере 1 млн сомов, но успеха не добилась.

Правозащитники отметили, что содержание Горбаевой в этих ИВС «унижало ее человеческое достоинство, было равносильно жестокому бесчеловечному обращению и носило дискриминационный характер».

«Правозащитное сообщество ждет последующих действий со стороны правительства по исполнению решения комитета ООН», – отметили в организации.

Факт дискриминации женщины признан на международном уровне ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА ФАКТ ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИНЫ ПРИЗНАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) признал нарушение со стороны Кыргызской Республики Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 51-летней Розы Горбаевой, которая содержалась в шести ИВС ОВД Кыргызстана. Комитет ООН в своем решении 133/2018 от 1 декабря этого года указал, что Кыргызстан не выполнил своих обязательств по девяти статьям Конвенции КЛДЖ ООН. По словам адвоката "Справедливости" Сардорбека Абдухалилова, это первое подобное обращение из Кыргызстана в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин и первое, по которому принято решение. Как отметил правозащитник, жертвы дискриминации получили возможность обращаться в этот комитет в 2002 году - после принятия и ратификации Кыргызской Республикой факультативного протокола Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Роза Горбаева несколько лет просидела в ИВС за преступление, которого, по ее словам, не совершала. Утверждает, что была вынуждена оговорить себя под пытками. В своей жалобе в комитет Горбаева заявляет, что в ИВС, где персонал состоит только из мужчин, она подвергалась дискриминации по признаку пола, и приводит факты, которые подтверждают это. До этого она безуспешно обращалась в суды Кыргызстана по поводу компенсации за нанесение морального вреда из-за условий содержания в ИВС в размере 1 млн сомов, но успеха не добилась. Больше трех лет, пока шли следствие и суды, ее держали в изоляторах временного содержания, хотя, согласно закону, срок содержания в ИВС не должен превышать 48 часов. Всего за три года Горбаева отсидела в шести изоляторах временного содержания: в Майлу-Суу, Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Ноокене и Баткене. По данным правозащитной организации "Справедливость", содержание Горбаевой в этих ИВС "унижало ее человеческое достоинство, было равносильно жестокому бесчеловечному обращению и носило дискриминационный характер". Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, признав факт дискриминации в отношении Горбаевой, потребовал от правительства Кыргызстана предоставить надлежащую компенсацию в соответствии с тяжестью нарушенных прав. Также в решении по этому делу комитет высказал ряд общих замечаний, при выполнении которых будет ликвидирована дискриминация женщин в местах содержании под стражей. Правозащитное сообщество ждет последующих действий со стороны правительства Кыргызской Республики по исполнению решения комитета ООН. Подробнее об этой истории на видео: Опубликовано Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость» Понедельник, 7 декабря 2020 г.

Это первый случай в истории Кыргызстана, когда Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин признал факт дискриминации кыргызстанки. Кроме того, это первое подобное обращение из Кыргызстана.

Добиться того, чтобы дело попало на рассмотрение в Комитет ООН очень сложно, так как для этого необходимо исчерпать все средства правовой защиты на национальном уровне.

В мае 2018 года после того, как все способы защиты в Кыргызстане были исчерпаны, правозащитники Джалал-Абадской организация «Справедливость» подали первую жалобу в КЛДЖ. Их сообщение было зарегистрировано Комитетом ООН 26 сентября 2018 года под номером 133–2018.

В июне 2020 года профильная рабочая группа ООН на 47-ой сессии попросила свой секретариат подготовить рекомендации по 6 делам, в том числе, по делу Горбаевой из Кыргызстана.

По словам адвоката «Справедливости» Сардорбека Абдухалилова, жертвы дискриминации получили возможность обращаться в этот Комитет в 2002 году – тогда Кыргызстан принял и ратифицировал протокол Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.