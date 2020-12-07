Верховный суд отменил приговор Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшей чиновницы аппарата президента Миры Карыбаевой. Ранее эти инстанции признали их виновными в коррупции и злоупотреблении положением по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.

«Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский суд в ином составе суда», — сказал адвокат экс-премьера Бакытбек Автандил уулу.

Другой адвокат Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что они намерены добиться и отмены приговора в отношении экс-премьера по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. По этому делу Исаков был осужден в 2019 году на 15 лет лишения свободы.

«Верховный суд рассмотрит представление. Судебное заседание пройдет 28 декабря. Мы просим отменить все приговоры и направить дело на новое рассмотрение», — сказал он.

Экс-премьер Сапар Исаков 4 июня был признан виновным по делу о коррупции при реконструкции ипподрома и исторического музея и осуждён на 16 лет лишения свободы. Однако, с учетом предыдущего приговора по делу о модернизации ТЭЦ — 15 лет лишения свободы — Исакова в итоге приговорили к 18 годам заключения и к штрафу в 247 млн 650 тысяч сомов.

Другую обвиняемую по делу о реконструкции музея и ипподрома, экс-заведующую отделом гражданского развития в аппарате президента Миру Карыбаеву, суд обязал выплатить штраф в пользу государству в размере 260 тысяч сомов.

Оба обвиняемых не признали вину и не согласились с приговором. А адвокаты Исакова неоднократно заявляли о нарушениях во время судебного процесса.

Где сейчас находится экс-премьер Сапар Исаков неизвестно. Его освободили из тюремного заключения в ночь на 6 октября. Тогда недовольные результатами парламентских выборов захватили Белый дом, после этого некоторые политики были освобождены из под стражи.

На заседании Координационного совета 6 октября Исаков заявлял, что вышел из колонии «на законном основании на 7 дней», однако по истечении этого времени чиновник не вернулся в колонию.

26 октября ГСИН объявила бывшего премьера в международный розыск из-за уклонения от наказания.

Дело о реконструкции Исторического музея

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков будучи замглавой администрации президента.

В мае 2018 года депутаты посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

Дело было объединено с делом о коррупционных правонарушениях при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате. Шести фигурантам были предъявлены обвинения по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР. Среди них оказались бывший глава правительства Сапар Исаков, экс-заведующая отделом аппарата президента Мира Карыбаева и другие.

Обвинение утверждало, что Исаков «превысил свои должностные полномочия и создал устойчивую противоправную связь с Мирой Карыбаевой».

Это не единственное дело, где Исаков проходил подсудимым. Следствие обвинило его в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Исаков — ближайший соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Власти возбудили дела против него на фоне противостояния Атамбаева с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.