Пресс-служба МИД Кыргызстана сообщила, что 4 декабря правительство открыло въезд в страну всем иностранным гражданам и лицам без гражданства через аэропорты. Ранее в Кыргызстан могли въехать граждане из 31 страны со стабильной эпидситуацией по COVID-19. Также въезд был разрешён иностранным гражданам, которые обучаются в кыргызских вузах, едут на лечение или на похороны родственников.

Теперь для того, чтобы попасть в страну, иностранные граждане и лица без гражданства должны будут предъявить результаты ПЦР-теста, который нужно сдать за последние трое суток. Также в салоне самолёта у всех пассажиров будут проверять температуру тела.

«В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия», — отметили в МИД.

По данным ведомства, в Кыргызстан будут летать регулярные авиарейсы.

Кроме этого, власти разрешили въезд иностранным гражданам, которые прибывают в страну в качестве наблюдателей на предстоящие досрочные выборы президента 10 января 2021 года.

Власти Кыргызстана установили запрет на въезд иностранным гражданам в страну ещё в марте 2020 года, когда в стране были объявлены первые случаи заражения COVID-19. Из-за ситуации с коронавирусом большинство стран мира тоже закрыли свои границы. Однако после снижения случаев заражения страны стали открывать свои границы.

На 7 декабря в Кыргызстане зафиксировано 75 395 случаев заражения COVID-19. Из них 67 400 человек выписались из больниц с выздоровлением.

Минздрав признал, что за все время пандемии от осложнений коронавируса умерли 1 297 человек.