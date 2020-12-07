Пресс-служба ГУВД Чуйской области 7 декабря сообщила, что их сотрудники отреагировали на просьбу о помощи жительницы села Новопокровка, которую она 6 октября опубликовала в соцсетях.

«После публикации сотрудники милиции выехали на место происшествия. Со слов пострадавшей, под угрозой физической расправы бывший супруг и его друзья потребовали у нее отказаться от алиментов и претензий на совместно нажитое имущество», — сообщили в милиции.

По данным пресс-службы, по факту произошедшего было начато расследование, ход дела контролирует руководство ГУВД Чуйской области.

7 декабря в милицию были доставлены указанные в заявлении потерпевшей люди. Сотрудники МВД готовя документы для выдачи заявительнице охранного ордера.

Ранее женщина обратилась к властям с просьбой защитить ее от бывшего мужа и его окружения. По ее словам, супруг неоднократно применял к ней насилие, из-за чего она решила с ним развестись.

Она отметила, что после развода бывший муж угрожает ей физической расправой, и грозит отобрать пятерых детей. В ГУВД Чуйской области эту информации подтвердили.

В своем обращении женщина рассказала, что ранее уже обращалась в правоохранительные органы, но на ее заявление не отреагировали.

«Я, Билалова Гульбахар, обращаюсь к властям страны. 4 декабря в Новопокровке мой бывший муж с двумя друзьями поймали меня и стали угрожать, что убьют меня, а детей заберут и отдадут в детдом. Я обращалась в прокуратуру и ГКНБ, писала заявления, но все бездействуют. У моего мужа там связи. Помогите, пожалуйста», — сказала она.

#встанемзазащитуматери #зазащитуженщиныидочери В Кыргызстане права женщин нарушаются ежедневно, пока мы ходили на митинг за права женщин и за светскость , под угрозой оказалась жизнь и здоровье этой молодой женщины. До тех пор пока мы не сможем защитить права каждой женщины , мы так и будем бегать и искать убежища от произвола мужчин.✊🏻✊🏻✊🏻 Опубликовано Назгуль Турдубековой Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

Количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, пострадавших от насилия в семье, были убиты.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.