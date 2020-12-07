И.о. премьер-министра Артем Новиков с конца ноября начал активно посещать контрольно-пропускные пункты на границах и критиковать чиновников из Таможенной службы. «Клооп» рассказывает о шагах Новикова по налаживанию работы на таможне с тех пор, как он возглавил правительство.

Борьба с теневой экономикой

Обязанности главы кабмина перешли к Новикову 14 ноября, когда Садыр Жапаров временно приостановил свои полномочия для участия в президентских выборах.

Впервые о своих планах и.о. премьер-министра заявил на заседании парламента 25 ноября, когда обсуждался дефицитный бюджет на 2021 год. Тогда он перечислял меры, которые правительство намерено предпринять для стабилизации экономики на фоне финансового кризиса.

«Особое внимание в предстоящем году будет уделено дальнейшей цифровизации налоговых и таможенных процедур. Кроме упрощения ведения бизнеса и поддержки предпринимателей, действенная борьба с теневой экономикой позволит обеспечить доходную часть бюджета и выполнить взятые социальные обязательства», — сказал тогда Новиков.

«Сводный пост»

Главным механизмом для борьбы с коррупцией на таможне и.о. премьер-министра назвал введение единой информационной системы «Сводный пост» — единый автоматизированный учет товаров. Власти планируют объединить в нее налоговую, таможенную, пограничную и весогабаритную системы учета.

«Таким образом, мы сможем не только наладить учет налоговых поступлений в доходную часть бюджета, но и дать возможность входа на отечественный рынок крупным импортерам, обеспечив равную конкуренцию», — считает Новиков.

Перед этим правительство хочет внедрить электронное декларирование товаров, которое «позволит исключить манипулирование ценовыми индикаторами», также объединятся отчеты Налоговой службы, Соцфонда и Нацстаткома.

Для подготовки к введению «Сводного поста» в «Торугарте» и.о. премьер-министра поручил нарынским профильным госорганам за неделю определить единый алгоритм по перегрузке, дезинфекции, перемещению товаров и оформлению электронных сопроводительных документов.

Кроме того, Таможенной службе поручено за такой же срок разработать концепцию по автоматизации учета товаров и единой электронной базы данных без возможности ручной корректировки в декларации грузов. Также таможенникам нужно продумать, как связать эту систему с весогабаритным контролем и инспекционно-досмотровым комплексом.

«Первоначальные результаты по модернизации таможенной системы мы рассчитываем увидеть уже при запуске единого операционного центра учета товаров непосредственно в центральном аппарате таможенной службы. […] Думаю, что до конца этого года мы увидим открытие центра и соответствующие изменения», — сообщил Новиков.

Критика без адресата

Во время осмотра КПП «Чалдовар» на границе с Казахстаном в Чуйской области 28 ноября Новиков раскритиковал его сотрудников за плохую работу. В частности, и.о. премьер-министра отметил, что налоговая служба не выполнила свое поручение внедрить с 15 ноября пилотную систему учета товаров.

«Мы видим, что оборудование даже не установлено. Вся техника находится в коробках. Это говорит о полном бездействии соответствующих служб. На сегодняшний день у всех, кто осуществляет контроль за перемещением товаров, разные данные. Они не отражают реального количества проследовавших транспортных средств. При этом невозможно поднять данные за предыдущий день, так как нет четкого учета данных», — возмутился Новиков.

Он поручил принять соответствующие меры в отношении лиц, не выполнивших поставленные задачи и пообещал вернуться для проверки новой системы.

Чиновники отчитываются перед Новиковым на КПП «Чалдовар»

В ответ на замечания Новикова Налоговая заявила, что выполнила свою часть работ в срок, а оборудование системы «Сводный пост» должны были устанавливать другие госорганы. По данным службы, кроме налоговиков, в работе КПП участвуют представители восьми госорганов.

Таможенная служба тоже поспешила перенаправить критику в адрес других ведомств. В ГТС заявили, что с момента вхождения Кыргызстана в ЕАЭС в августе 2015 года на КПП «Чалдовар» был снят таможенный контроль — там нет оборудования для учета товаров.

«Соответственно, критика была направлена не в адрес Государственной таможенной службы, а в адрес других контролирующих органов», — уточнили тогда таможенники.

Упрощение перевозок с Китаем

Новиков заявил о готовности Кыргызстана к упрощению процедуры грузовых перевозок через пограничные КПП на заседании Совета глав правительств членов Шанхайской организации сотрудничества 30 ноября.

На следующий день — 1 декабря — и.о. премьер-министра встретился с госпожой послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвень. После ряда совещаний по повышению пропускной способности на КПП «Иркештам» и «Торугарт» китайская сторона предложила увеличить количество рабочих часов с 8 до 12 часов в день.

Кроме этого, КПП перейдут на ежедневный режим работы без выходных. Тогда количество автотранспорта, проходящего через КПП, вырастет до 30 машин в сутки.

Ду Дэвень сообщила, что китайские власти планируют построить два склада и установить кран для контейнеров на пункте «Иркештам». Кыргызская сторона решила также оборудовать инфраструктуру своей части КПП.

КПП «Торугарт»

Пропускная способность второго КПП на границе с Китаем — «Торугарта» — зависит от погодных условий, а также мер китайских властей по борьбе с коронавирусом. Но Новиков 5 декабря навестил и этот пост. Там он озвучил ряд замечаний и планов по борьбе с коррупцией на таможенных постах страны. Он планирует построить там инфраструктуру для дезинфекции транспорта, а также площадки для обеспечения перегрузки товаров.

И.о. премьер-министра во время своей поездки в южные регионы страны 7-9 декабря также посетит второй пункт пропуска через китайско-кыргызскую границу — «Иркештам».

А что на границе с Казахстаном?