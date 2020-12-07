В Москве возле здания Государственной думы 7 декабря мигранты из Кыргызстана провели мирную акцию против изменения Конституции Кыргызстана. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, акция прошла в форме марша.

«Неправильно менять Конституцию парламентом и спикером, у которых истекли сроки полномочий», – сказала председательница движения «Ак ниет» Динара Чолпонова.

Очевидцы также отметили, что участники акции выразили недоверие нынешней власти и парламенту, а также потребовали провести президентские выборы чисто и открыто.

Митинг кыргызстанцев в Москве. Фото: телеграм-канал « СЕЙЧАС.KG » Митинг кыргызстанцев в Москве. Фото: телеграм-канал « СЕЙЧАС.KG » Митинг кыргызстанцев в Москве. Фото: телеграм-канал « СЕЙЧАС.KG »

Митинг кыргызстанцев в Москве пришелся на прилет исполняющего обязанности президента и спикера парламента Таланта Мамытова в столицу России.

Мамытов отправился в Москву с трехдневным рабочим визитом для встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также развитие межпарламентского партнерства Кыргызстана и России.

«Ханституция»

Проект новой Конституции представили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция», потому что значительно усиливает президентские полномочия. Несколько депутатов, которые значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ или не участвовали в его разработке.

Ряд политиков и активистов выступил против принятия новой редакции Основного закона. Позже власти приняли решение организовать Конституционное совещание, члены которого могли бы обсудить поправки в основной закон страны.

20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ о его образовании. В состав органа вошли около 90 человек, среди которых есть действующие парламентарии.

Конституционное совещание рассматривает проект новой Конституции, в котором расширены полномочия президента и введен новый институт – Народный курултай.

Депутат Бекешев в своем телеграм-канале пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили докторка юридических наук Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что КС нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения.

22 и 29 ноября, а также 6 декабря несколько сотен человек в Бишкеке вышли на мирные акции протеста с требованием не проводить референдум по изменению Конституции.