Депутаты Омурбек Бакиров, Марлен Маматалиев, Гульшат Асылбаева, Салайдин Айдаров и Акылбек Жапаров разработали законопроект, благодаря которому подозреваемые и обвиняемые по пятнадцати статьям Уголовного кодекса смогут избежать наказания. Для этого обвиняемым предлагается компенсировать инкриминируемый ущерб в казну.

Для чего вообще понадобился такой законопроект?

Инициаторы законопроекта утверждают: если дать возможность кыргызстанцам вывести из тени имущество и бизнес, то экономическая активность в стране вырастет. Кроме того, они не будут бояться попасть за решетку и лишиться положения в обществе.

«Множество социальных исследований подтверждают, что особая субкультура в местах лишения свободы негативно влияет на сознание людей и практически не дают эффективных результатов в части исправления осужденных, а наоборот, способствует их стигматизации в социальном обществе. Предлагаемые нормы направлены на предоставление возможности человеку, признавшему вину и добровольно возместившему нанесенный ущерб, оставаться неизолированным от общества», — отмечают авторы проекта.

По мнению инициаторов, средства, которые они отдадут государству в качестве компенсации ущерба, помогут Кыргызстану «в период дефицита республиканского бюджета».

Депутаты считают также, что их поправки помогут разгрузить СИЗО и колонии — подследственных и осужденных станет меньше, понадобится меньше государственных расходов на их содержание, сократится риск заражения спецконтингента COVID-19. Проще станет работать следственным органам и судам.

Элемент наказания для нарушителей закона при этом все равно сохранится, пусть и в виде выплаты ущерба.

«Данные нормы обеспечат наказуемость за вышеуказанные преступления без лишения свободы, что позволит сохранить оступившегося человека в обществе и предоставит возможность на его исправление», — говорится в справке-обосновании законопроекта.

Какие статьи Уголовного кодекса хотят изменить?

Поправки вносят в пятнадцать статей Уголовного кодекса, связанных с экономическими преступлениями, преступлениями против собственности, преступлениями в денежно-кредитной/валютной сфере и против интересов службы в любых организациях, включая государственные.

Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц при возмещении ущерба предлагают по девяти статьям кодекса:

присвоение или растрата вверенного имущества;

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;

незаконная предпринимательская или банковская деятельность;

лжепредпринимательство;

монополистические действия и ограничение конкуренции;

незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);

разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;

инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;

экономическая контрабанда.

Еще шесть статей УК КР по задумке инициаторов проекта, предполагают компенсацию ущерба в двойном размере:

незаконная выдача кредита;

злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации, совершенное служащим государственного или муниципального предприятия, хозяйственного общества в котором имеется акции или доли государства;

нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров;

злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками;

коммерческий подкуп.

Кого касается законопроект?

Любого гражданина, который попал в поле зрения правоохранительных органов по этим пятнадцати статьям. Добровольное возмещение ущерба сработает и на этапе следствия, и тогда, когда дело уже находится в суде, и даже тогда, когда приговор уже вынесли и человек сидит в колонии и отбывает срок.

«Лица, выполнившие условия о добровольном возмещении ущерба, подлежат освобождению от ответственности», — отмечается в законопроекте.

При этом на этапе следствия подозреваемых по всем этим статьям не будут сажать в СИЗО, если они занимаются бизнесом — чтобы на них не давили правоохранители. Эта мера обозначена в проекте, как «обеспечение дополнительных механизмов защиты предпринимателей и бизнесменов в условиях экономического кризиса и пандемии от неправомерных действий правоохранительных органов».

«Мера заключения под стражу не будет применяться в отношении лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Однако данная мера не будет распространяться на лиц, скрывающихся от органа следствия за пределами республики», — подчеркивают авторы законопроекта.

Но если кто-то попадется на одном из этих преступлений повторно, то откупиться не выйдет — будет полноценный судебный процесс с отбыванием наказания по вердикту суда.

Как еще хотят поощрить теневой бизнес?

Законопроект предусматривает не только освобождение от уголовной ответственности при добровольной компенсации ущерба. Но и возможность для теневиков легализовать имущество и бизнес в Государственной налоговой службе.

При этом проект содержит соответствующую поправку в Налоговый кодекс страны. Согласно ей, органы и сотрудники службы обязаны «не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации, поданной в соответствии с законодательством КР в сфере добровольного декларирования имущества и доходов физическими лицами против субъекта декларирования».

Проще говоря, общество и журналисты не узнают, кто из чиновников, бывших чиновников или крупных предпринимателей вышел из тени и какое имущество легализовал через Декларацию по добровольному декларированию.

«Это связано с тем, что в мировой практике многие страны приняли правовую норму о том, что все записи, представленные в налоговые органы в ходе добровольного декларирования, подлежат уничтожению (Кипр, Грузия, Казахстан и др.), за исключением лишь идентификационного налогового номера и уплаченной суммы, поставленных напротив имени налогоплательщика», — поясняют авторы законопроекта.

При этом все налоговые и таможенные обязательства на «серый» бизнес и имущество тех, кто пожелает выйти из тени, спишутся.

Однако авторы проекта отмечают, что Декларация по добровольному декларированию не заменяет ежегодную обязательную Единую налоговую декларацию.

Экономическая амнистия Жапарова

Инициатива Садыра Жапарова о временной экономической амнистии действовала с 21 октября по 21 ноября. Она противоречила действующему законодательству республики, но по данным Генпрокуратуры, амнистией все же воспользовался ряд кыргызстанцев. Поправки от пяти депутатов ЖК ее просто продлевают на неопределенный срок.

О том, что такие поправки в Уголовный кодекс готовятся, заявлял в конце октября депутат Дастан Бекешев. По его словам, поправки, инициированные Садыром Жапаровым, несут большие риски и открывают поле для разного рода злоупотреблений.

«Допустим, поймают какого-нибудь человека, который занимался бизнесом, и скажут: «Ты уклонялся от налогообложения», быстро начнут его расчехлять по этому законопроекту. Естественно, никому не хочется сидеть в СИЗО», — отметил он.

По словам нардепа, каждый согласится на то, чтобы оплатить ущерб и «идти домой». Он добавил, что несмотря на «благие намерения», есть очень большие риски и угрозы по этому законопроекту.