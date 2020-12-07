Посол США в Кыргызстане Дональд Лу выступил на церемонии журналистской премии «Стремление», где выделил ряд важных новостей, произошедших в стране за год.

По словам Лу, организованная преступность существовала в Кыргызстане со времен Советского союза, но с помощью работы журналистов «Клооп», «Азаттык», OCCRP и Factcheck, ОПГ удалось вывести из тени.

«Общественность Кыргызстана была крайне возмущена жадностью, всевластием и безнаказанностью этого криминального клана. Они видели как эти преступники стимулируют коррупцию в кыргызском обществе. Прежнее ГКНБ и комиссия Жогорку Кенеша провели расследование, но ничего не нашли», — сказал посол США.

Посол добавил, что за прошлый год были избиты несколько журналистов. Кроме этого, Райымбек Матраимов подал иск на СМИ, чтобы наложить арест на средства редакций и получить с них десятки миллионов сомов.

«Потом из ничего поднялся к власти “Мекеним Кыргызстан”, выиграв 4 октября 24% голосов и почти 40% мест в парламенте. А 5 октября, поднялся народ и сказал, что это неприемлемо — неприемлем подкуп голосов и злоупотребление формой №2», — добавил Дональд Лу.

Посол отметил и попытки ОПГ повлиять на решения временного правительства Садыра Жапарова с помощью интернет-троллей, уличных бандитов и открытых угроз.

«20 октября, ГКНБ арестовал Райыма-миллиона. 22 октября арестовали Камчыбека Кольбаева. Хоть это и правда, что суд выпустил Райыма-миллиона под домашний арест в обмен на обещание выплатить правительству два миллиарда сомов, эти шаги — только начало. Их недостаточно, но они только начало», — заявил Лу.

Посол считает, что задержание Кольбаева и Матраимова «похоже на голливудский фильм про мафию», который пока еще не кончился.

«Я скажу вам чем он закончится — правительство привлечет преступников к ответственности. Оно предаст их суду и вынесет обвинения. Оно не даст их преступным сетям воровать у кыргызского народа. Не позволит этим преступникам отравлять ваших детей наркотиками. Но оно сделает все эти вещи, только в том случае, если против них выступят смелые люди» — считает посол.

Райым-миллион и расследование о выводе $700 млн

Экс-таможенник Райымбек Матраимов — главный фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.

После публикации расследования семья Матраимовых подала в суд на редакции, а сам Матраимов отрицал причастность к коррупционной схеме на таможне.

После смены власти в Кыргызстане Матраимова задержали сотрудники ГКНБ, но в тот же день он был отпущен под домашний арест, согласившись сотрудничать со следствием и выплатить 2 млрд сомов.

При этом, Садыр Жапаров будучи на посту и.о. президента не раз заявлял, что Матраимов выплатит 2 млрд сомов до конца ноября 2020 года. Однако, по данным Министерства финансов, на 3 декабря он перечислил 688,7 млн сомов.

Задержание Кольбаева

Криминального авторитета Камчы Кольбаева задержали спустя пару дней после задержания Матраимова. О его задержании говорил Камчыбек Ташиев, сразу после того как занял пост главы ГКНБ. Сейчас Кольбаев находится в исправительной колонии №47.