Пресс-служба Минфина рассказала о том, как идут переговоры с банками и другими кредитными организациями по поводу «кредитной амнистии», которую пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров. По ней жителям страны, взявшим кредиты до 100 тысяч сомов, спишут проценты за декабрь 2020 года, а также за январь и февраль 2021 года.

«Согласно данным, представленным Национальным банком, освобождению процентов/наценок подлежат более 673 тысяч кредитов, на данные цели потребуется порядка 1,2 млрд сомов», — отмечают в пресс-службе минфина.

Компенсации за списание процентов получат 248 кредитных организаций — это коммерческие банки, микрофинансовые и микрокредитные организации и кредитные союзы. Известно, что на эти цели выделят деньги из бюджета республики, компенсации за проценты и наценки, списанные в декабре, организации будут получать в январе, за январь — в феврале, за февраль — в марте.

«Кредитная амнистия» Жапарова

Списать проценты по кредитам пообещал населению Садыр Жапаров во время визита в Нарынскую область 9 ноября. На тот момент он занимал должности премьер-министра и и.о. президента. Он заявил, что государство оплатит проценты по кредитам и выделит на это 1,2 млрд сомов.

Позже, на своей пресс-конференции 12 ноября, он заверил, что финансовым учреждениям компенсируют проценты не за счет государства.

«Источники найдены. Мы расскажем о них позже, когда будем выступать с отчетом […] Еще раз повторю, что деньги выделяются не из бюджета», — говорил Жапаров.

13 ноября, до снятия своих полномочий Жапаров подписал распоряжение, по которому правительство на три месяца освободило заемщиков от уплаты процентов по кредитам до 100 тысяч сомов. Источник компенсаций для финансовых учреждений не указывался, однако в Минфине 4 декабря «Клоопу» подтвердили, что деньги на это выделят из госбюджета.