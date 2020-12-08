Бывший глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев в интервью «Азаттыку» заявил, что Икрамжан Илмиянов, экс-советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, руководил коррупционными схемами на таможне.

По словам Сегизбаева, кроме коррупционных схем на таможне, Илмиянов был замешан в коррупции и в налоговой.

«Когда я занимал пост главы ГКНБ, мы установили, что Икрамжан Илмиянов стоял во главе коррупции на таможне и в налоговой. В начале 2017 года, мы возбудили уголовное дело на Илмиянова по статье “Коррупция”. Но, к сожалению, перед моим уходом из ГКНБ это дело переквалифицировали на статью “Мошенничество” и отпустили Илмиянова. Он стоял во главе коррупции во время президентства Атамбаева», — рассказал в интервью Сегизбаев.

Сейчас основные обвинения в коррупции на таможне выдвигаются в адрес экс-таможенника Райымбека Матраимова. Он главный фигурант расследований «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.

В конце октября 2020 года Матраимов был задержан, но в тот же день суд его отпустил под домашний арест, так как Матраимов согласился сотрудничать со следствием.

Матраимов продолжает выплачивать деньги на счет Министерства финансов, чтобы восстановить причиненный ущерб, по делу о коррупции на таможне. По данным на 8 декабря, он выплатил уже 773 млн сомов. Хотя Садыр Жапаров обещал, что бывший чиновник перечислит государству 2 млрд сомов до конца ноября.

Абдиль Сегизбаев

Сегизбаев — был одним из соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В отличие от многих других приближенных Атамбаева, его не привлекли к уголовной ответственности. По словам Сегизбаева, его уже допрашивали по делу о документах из Белиза.

В 2016 году будучи на посту главы ГКНБ Сегизбаев предоставил Атамбаеву документы, якобы подтверждающие, причастность Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова к оффшорной компании, которая в 2012 году владела 50% акций оператора «Мегаком». Утверждалось, что атамекеновцы могли получить выгоду от продажи «Мегакома».

А саму компанию связывали Максимом Бакиевым — сыном беглого президента Курманбека Бакиева. Сегизбаев утверждал, что он получил документы из официальных органов Белиза, но спустя почти два года стало известно, что ГКНБ не получал таких документов.

К этому времени сам Сегизбаев ушел из ведомства и продолжал настаивать, что у него были документы, но подтвердить их не удалось.

Дело Илмиянова

Икрамжан Илмиянов — один из близких соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он начал работать на Атамбаева в качестве водителя на предприятии «Кыргызавтомаш», которое принадлежало бывшему президенту. Позже он стал личным водителем Атамбаева.

Затем Илмиянов получил высшее экономическое образование и стал экономистом в компании «Медиа Форум», также принадлежавшей Атамбаеву.

Илмиянова дважды был советником Атамбаева и покинул свой пост после президентских выборов в 2017 году. Перед сложением полномочий Атамбаев наградил Илмиянова орденом «Манас», и назвал его и еще одного соратника Фарида Ниязова «хорошими визирями».

В 2018 году Илмиянов был задержан в России, а затем депортирован на родину по обвинениям в мошенничестве, получении взятки и в других преступлениях, однако доказан был только один эпизод.

По версии следствия, Илмиянов, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, в августе 2017 года получил $150 тысяч от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения». Это «вознаграждение» было сделано, чтобы власти сняли арест с автомобилей компании.

На следующий год Октябрьский районный суд Бишкека признал Илмиянова виновным по статье «Мошенничество» и приговорил к семи годам колонии с конфискацией имущества. Его также оштрафовали на 160 тысяч сомов. Сам Илмиянов в последнем слове назвал обвинения против себя «необоснованными» и «бездоказательными».

В ноябре 2020 года Верховный суд оставил в силе приговор в отношении Илмиянова.