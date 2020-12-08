Глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 8 декабря рассказала о компенсационных выплатах медикам заразившимся COVID-19 и семьям медиков погибших от последствий коронавируса.

Так, по её словам, за весь период пандемии в Кыргызстане только 608 медиков получили компенсацию в 200 тыс. сомов. По 1 млн. сомов получили 30 семей погибших медработников.

«В настоящее время готовятся документы к выплате компенсаций еще 148 медработникам и семьям двух умерших медиков», — отметила Акматова.

Однако заражённых медиков в Кыргызстане гораздо больше. Так, по данным минздрава, на 8 декабря известно уже о 3 986 случаях заражения COVID-19, из которых скончались более 80 человек.

Медикам заразившимся COVID-19 во время работы положены компенсации в размере 200 тыс. сомов. А семьям погибших от последствий коронавируса власти должны выплачивать по 1 млн сомов. Однако власти решили, что выплата компенсаций будет возможна только после того, как специальная комиссия расследует где каким образом заразился медик.

Как работает спецкомиссия?

Уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции минздрава Индира Джумабаева 14 ноября рассказывала о том, как работает спецкомиссия минздрава. По её словам, рассмотрение случаев заражений идет в два этапа:

Сначала работодатели медиков на местах проводят эпидрасследование, собирают необходимые данные и заполняют документы, призванные подтвердить смерть или заражение медика.

Затем пакет из 6-7 документов приходит на рассмотрение в спецкомиссию минздрава.

Эксперты комиссии изучают справки на соответствие — насколько правильно они заполнены. Джумабаева назвала это «работой над ошибками», когда проводится повторная экспертиза первичного служебного расследования.

Юристка минздрава уточнила, для того, чтобы доказать, что медик заразился на работе, нужно указать источник заражения — определенного пациента с его личным эпидномером.

*Но сами врачи сообщали об этом и говорили, что зачастую это нереально. Они лечили десятки человек и не могут точно указать того, кто их заразил — особенно, если это медики поликлиник, принимавшие стабильный поток пациентов, многие из которых могли не знать о своем заражении.

В спецкомиссию входят 12 человек. Это эпидемиологи, инфекционисты, юристы и представители НПО. Комиссию возглавляет замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Комиссия не решает, выплачивать компенсацию или нет — она лишь рекомендует. По закону, это прерогатива министра здравоохранения, так как госорган распоряжается деньгами.

Ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявляла, что все медработники получат обещанные компенсации. Однако по её словам, процесс этот происходит медленно из-за того, что в заявке на её получение, зараженные врачи указывают неверные или неточные данные. Например: