Неизвестные люди 6 октября на фоне протестов после парламентских выборов незаконно вывезли с месторождения «Кара-Кече» уголь на сумму 1 млн сомов. Милиционеры установили подозреваемых по этому делу и даже вернули часть ущерба. Об этом сообщила пресс-служба УВД Нарынской области.

По ее данным, 6 октября примерно в 21:00 в мессенджере WhatsApp распространилась информация о том, что около 100 неизвестных людей, «воспользовавшись ситуацией в стране», потребовали отставки директора и главного инженера месторождения.

Они сказали, что прибыли от имени главы госпредприятия «Кыргыз Комур», к которому относится месторождение «Кара-Кече».

Милиционеры Нарынского УВД экстренно выехали на место и осмотрели камеры видеонаблюдения в угольной шахте. Выяснилось, что неизвестные люди загрузили уголь на автомобили и вывезли его.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий от похищенного угля на сумму 1

млн сомов было возвращено ГП «Кыргыз комур» угля на сумму 700 000

сомов», — пишет пресс-служба ведомства.

По этому факту в ЕРПП УВД Нарынской области было зарегистрировано всего 25 заявлений, 19 из которых раскрыто, по остальным следствие продолжается.

«Саяк захватил “Кара-Кече”»

О незаконном вывозе угля с месторождения заявили еще 6 октября. Тогда

руководство «Кара-Кече» обратилось с заявлением в правоохранительные органы о том, что примерно в 15:00 толпа неизвестных людей захватила предприятие.

«По имеющейся информации, нападение и захват угольного месторождения организовал криминальный авторитет Мурат Кадыркулов по кличке Саяк. Нападавшими были отобраны у работников кассы филиала денежные средства и выручка от реализации угольной продукции в сумме более полумиллиона сомов», — сказали тогда сотрудники «Кара-Кече».

Они также заявили, что директора филиала и главного инженера вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию. По словам работников предприятия, эти люди загружали уголь в машины и просто уезжали с ним, не оформив никаких документов.

«Вышеуказанные обстоятельства и захват угольной продукции для обеспечения населения, крупных промышленных предприятий и ТЭЦ Бишкека негативно отразятся на отопительном сезоне 2020-2021 годов», — считают разработчики месторождения.

Однако и.о. премьер-министра Артем Новиков уверяет, что власти запаслись достаточным объемом энергоресурсов для «безаварийной» зимы в стране.