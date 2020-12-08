Интернет-издание Tazabek сообщило, что официальный представитель Национального банка Аида Карабаева во время эфира на одном из телеканалов страны рассказала о причинах роста курса доллара.

По ее словам, в 2020 году пандемия коронавируса стала одной из основных причин снижения роста глобальной экономики. Ограничения, которые ввели страны во всём мире, вызвали скачки курса валют на мировых финансовых рынках.

«Кыргызстан не стал исключением. Что произошло? Спрос на иностранную валюту преобладал над предложением. Это можно сказать, что был внешний фактор», — рассказала Карабаева.

Она отметила, что на рост доллара повлияли и события внутри страны — общественно-политическая ситуация, которая сложилась после событий в ночь на 6 октября. Смена власти и политический кризис привели к «ажиотажному, даже паническому спросу» на иностранную валюту, и доллар подорожал.

«Для того, чтобы смягчить резкие скачки курса валюты, Нацбанк выходил с интервенциями по продаже доллара. С начала года было 20 интервенций на сумму более $440 млн. Это позволило смягчить панический настрой и удовлетворить спрос на рынке», — рассказала она.

По словам представителя Нацбанка, доллар в Кыргызстане уже не растёт в последние дни.

Курс доллара и повышение цен

Economist.kg сообщает, что Нацбанк с начала 2020 года провёл 28 интервенций и потратил на это $445, 85 млн из международных резервов, чтобы сдержать рост курса доллара. Из них 11 валютных интервенций Нацбанк совершил в ноябре.

По данным портала valuta.kg на 8 декабря, среднерыночный курс продажи доллара в обменных бюро на Моссовете составляет 84,9 сома. По прогнозам Евразийского банка развития, средний курс доллара в Кыргызстане в 2021 году будет на уровне 83,2 сомов.

Рост курса доллара эксперты называют одной из причин повышения цен на некоторые виды продуктов. По данным Нацстаткома, в среднем цены на продукты питания выросли на 9,6% по сравнению с декабрем 2019 года. Наиболее подорожали сахарный песок (27,4%), растительные масла (25%) и свежие фрукты (16,9%).