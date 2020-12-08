Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что Асхат Осмонов назначен советником и.о. мэра Балбака Тулобаева. Об этом стало известно на рабочем совещании мэрии 8 декабря.

Ранее Осмонов заявлял, что Садыр Жапаров в обмен на поддержку на митингах 5-6 октября пообещал ему высокую должность.

Асхат Осмонов — участвовал в последних парламентских выборах 4 октября — он шел 15-м в списке партии «Чон-Казат» и указан там как безработный.

Он известен тем, что боролся за место мэра Бишкека после захвата Белого дома в ночь на 6 октября. Но позже он отказался от своей идеи.

«Я отказываюсь от должности мэра, вице-мэра, акима и иду в мэрию Бишкека, чтобы потребовать люстрации коррумпированных чиновников», — написал Асхат Осмонов.

Ранее пост советницы мэра занимала Гуля Алмамбетова. Ее освободил от должности и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Перестановки в мэрии Бишкека

После захвата Белого дома в ночь на 6 октября и начавшегося политкризиса началась борьба за кресло мэра Бишкека. Азиз Суракматов после ухода с поста мэра оставил в качестве и.о. градоначальника Наримана Тюлеева. Тот пробыл на этой должности примерно одни сутки и затем заявил об отставке.

На пост мэра претендовал член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков. 23 октября Жунусбеков выступил с пресс-конференцией, на которой заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров и он намерен начать работу на посту вице-мэра с 26 октября.

Однако 27 октября Садыр Жапаров назначил на пост и.о. мэра Балбака Тулобаева. До этого Тулобаев занимал пост полпреда Иссык-Кульской области.

Торохан Жунусбеков, более известный как «профессиональный митингующий», 8 декабря был назначен советником гендиректора «Мегаком».