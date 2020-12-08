Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит обратился к властям с просьбой прекратить чрезмерное давление на предпринимателей. По его словам, местный бизнес сильно пострадал от последствий пандемии COVID-19, и возросшее давление со стороны правоохранительных органов может привести к банкротству предпринимателей.

«Желание пополнить госбюджет вполне понятно, но при этом следует принимать во внимание долгосрочные последствия данных мер. Бизнес и предприниматели по всей стране серьезно пострадали от пандемии и октябрьских событий. Многие обанкротились, другие — борются за выживание, многим сотрудникам месяцами не платят зарплату. Усилия по привлечению дополнительных средств в бюджет от субъектов бизнеса несут в себе реальные риски приведения их к банкротству или принудительному закрытию», — считает Орд-Смит.

Он отметил, что действия властей ставят под сомнение принцип верховенства закона, препятствуют восстановлению экономики и вызывают озабоченность инвесторов.

«Более подходящим и уместным видится ускорение реформ по упрощению работы бизнеса, созданию благоприятной деловой среды, сокращению бюрократии и расширению предоставляемой предпринимателям помощи для того, чтобы помочь им пережить нынешние тяжелые времена», — отметил Орд-Смит.

Из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане сильно ухудшилась экономическая ситуация.

Владельцы малых и средних предприятий рассказывают, что распускают своих сотрудников, потому что не могут выплатить им зарплату. Тем не менее, они продолжают платить налоги и аренду.

Бизнес-омбудсмен неоднократно обращался к властям с просьбой оказать поддержку местному бизнесу, который сильно пострадал от последствий пандемии COVID-19. Он говорил, что необходимо наладить и политическую ситуацию в стране, которая по его словам тоже нанесла серьёзный удар по экономике.

«Пошатнувшееся доверие бизнеса и инвесторов можно будет вернуть, когда будет уверенность в верховенстве закона, а не в его избирательности, когда права бизнеса будут защищены, а не нарушены, когда все будут нести одинаковую ответственность перед законами, когда все действия будут прозрачны, в том числе действия, направленные на искоренение коррупции», — говорил он.