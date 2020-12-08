Пресс-служба правительства сообщила, что в городе Исфана Баткенской области 7 декабря открылся отремонтированный аэропорт.
На церемонии открытия и.о. премьер-министра Артем Новиков объявил, что аэропорту присвоили имя государственного деятеля Исхака Раззакова.
«После строительства нового здания аэровокзала и реконструкции элементов аэродрома, аэропорт получил Сертификат годности и допущен к эксплуатации в соответствии с требованиями Авиационных правил. Этот аэропорт служил народу более 45 лет. Надеюсь, что после реконструкции он прослужит еще долгие годы», — сказал Новиков.
Ремонт аэропорта прошел по проекту «Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома аэропорта “Исфана”». В ремонт входила реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона.
Сам аэропорт был построен еще в 1974 году. Аэропорт обслуживал внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек — Исфана — Бишкек.
Однако в 2019 году аэропорт прекратил свою работу после того, как комиссия Агентства гражданской авиации выявила там ряд недостатков и отозвала Сертификат годности.