Аэропорт в городе Исфана, фото: пресс-служба правительства

Пресс-служба правительства сообщила, что в городе Исфана Баткенской области 7 декабря открылся отремонтированный аэропорт.

На церемонии открытия и.о. премьер-министра Артем Новиков объявил, что аэропорту присвоили имя государственного деятеля Исхака Раззакова.

«После строительства нового здания аэровокзала и реконструкции элементов аэродрома, аэропорт получил Сертификат годности и допущен к эксплуатации в соответствии с требованиями Авиационных правил. Этот аэропорт служил народу более 45 лет. Надеюсь, что после реконструкции он прослужит еще долгие годы», — сказал Новиков.

Ремонт аэропорта прошел по проекту «Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома аэропорта “Исфана”». В ремонт входила реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона.

Сам аэропорт был построен еще в 1974 году. Аэропорт обслуживал внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек — Исфана — Бишкек.

Однако в 2019 году аэропорт прекратил свою работу после того, как комиссия Агентства гражданской авиации выявила там ряд недостатков и отозвала Сертификат годности.