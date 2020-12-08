И.о. премьер-министра Артем Новиков 7 декабря принял участие в открытии отремонтированного аэропорта в городе Исфана Баткенской области. Аэровокзалу присвоили имя Исхака Раззакова.

Новиков поздравил жителей Исфаны с открытием аэропорта pic.twitter.com/SqyXvBdYcF — Kloop (@kloopnews) December 8, 2020

«Сегодня двойной праздник. Открывается новый, отремонтированный аэропорт в городе Исфана, который будет носить имя великого государственного деятеля Исхака Раззакова. Этот аэропорт служил народу более 45 лет. Надеюсь, что после реконструкции он прослужит еще долгие годы», — сказал Новиков на кыргызском языке.

Аэропорт Исфаны был построен еще в 1974 году. Он обслуживал внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек — Исфана — Бишкек.