Депутат парламента Дастан Бекешев рассказал в своем видео, сколько денег из госбюджета ежегодно выделяется на содержание президента и парламента. «Клооп» пересказывает главные моменты ролика нардепа.

«120 депутатов и 800 сотрудников Жогорку Кенеша тратят на себя 713 млн сомов. По крайней мере, так записано в бюджете 2021 года», — говорит Бекешев.

Депутат сравнил расходы парламента и президента. По его мнению, денег из бюджета на одного президента уходит намного больше.

По данным Бекешева, на обслуживание главы государства Управделами президента и правительства ежегодно тратит 662,2 млн сомов.

«Это те люди, которые обеспечивают ему покушать, приносят что-то, покупают, закупают. Это те люди, которые обеспечивают ему отдых и, как они говорят, обеспечивают ему какую-то работу», — объяснил депутат.

Он также напомнил, что у президента есть три резиденции: в Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

Резиденция «Ала Арча» недалеко от Бишкека Катер президента на Иссык-Куле Резиденция в Джалал-Абаде

По словам Бекешева, на содержание аппарата президента уходит 151,3 млн сомов в год. В нем, по данным депутата, работают люди, которые читают письма граждан, отвечают на них от имени президента, печатают разные грамоты и выполняют другие задания.

В эту сумму также входит зарплата самого президента — 53 тысячи сомов в месяц. Бекешев добавил, что почти восемь миллионов сомов уходит на содержание архива президента.

В итоге на все это из госбюджета тратится 822 млн сомов.

«Если сложить все расходы на одного лишь президента, то получается в парламентско-президентской стране один только президент затрачивает на 107 млн сомов больше, чем 120 депутатов», — подсчитал Бекешев.

Дастан Бекешев выступает за парламентскую форму правления. Депутат 2 декабря встретился с кандидатом в главы государства Садыром Жапаровым, который поддерживает идею президентской республики. По словам Бекешева, в результате дискуссии, каждый из политиков остался при своем мнении.

Кроме этого, в госбюджет заложены средства на содержание экс-президентов и их семей. Согласно законодательству, экс-главы государства имеют право на пожизненную ежемесячную выплату в размере 75% месячной заработной платы президента. Размер ее может меняться из-за повышения или понижения зарплаты «основного» президента.

Кроме того, экс-президентам и членам их семей полагается пожизненная госохрана, медобслуживание, одна государственная дача. Все расходы по использованию жилья, транспортных средств и прочих услуг оплачиваются государством. В случае смерти экс-президента, государство будет ежемесячно выплачивать его семье сумму, равную шестикратному размеру пенсии экс-президента.