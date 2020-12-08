Информагентство 24.kg cо ссылкой на пресс-службу Минфина сообщило, что экс-зампред таможенной службы Райымбек Матраимов продолжает возвращать государству сумму в 2 млрд сомов, в которую ГКНБ оценил ущерб от его коррупционной схемы на таможне.

По данным на 8 декабря, бывший чиновник перевел на спецсчет уже 773, 4 млн сомов. За последнюю неделю на счет поступило 127,1 млн сомов, тогда как в октябре-ноябре он перевел 646,3 млн сомов.

При этом Садыр Жапаров, который на момент ареста бывшего чиновника был и.о.президента и премьером, в интервью телеканалу Region заявил, что Райымбек Матраимов до конца ноября выплатит 2 млрд сомов в бюджет страны.

Положений в законодательстве Кыргызстана о том, что Матраимова освободят от уголовной ответственности, если он компенсирует ущерб, нет — такие поправки в Уголовный кодекс еще находятся на общественном обсуждении.

По данным ГКНБ, следствие по делу Матраимова еще не завершено.

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну 2 млрд сомов.

На пресс-конференции 12 ноября Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности главы государства и премьер-министра, объяснил, что принял политическое решение, поэтому Матраимова отпустили.

По его словам, он ориентировался на мировую практику и решил, что Матраимов может принести пользу для государства, если вернёт часть денег.

«Дело Матраимова до суда не дошло. Я принял политическое решение, чтобы он вернул в бюджет деньги. За 30 лет мы многих сажали, но кто из них в итоге вернул деньги? Например, сколько сторонников Атамбаева посадили, но разве кто-то вернул деньги? От ареста пользы для страны нет, гораздо полезнее вернуть деньги. Это мировая практика», — заявил Жапаров.

Он отметил, что сотрудники ГКНБ уже хотели арестовать бывшего таможенника, однако он сумел договориться со своим соратником и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

«Я сказал Ташиеву, что нет пользы от заключения Матраимова. У нас 6-7 часов шло совещание. Сам [Матраимов] тоже открыто сказал, что если его заключить под стражу, то ничего не будет. Он сказал: «Лучше я верну взятое у государства или незаконно нажитое имущество, все деньги верну Кыргызстану». После такой его просьбы мы приняли политическое решение», — сказал Жапаров.

Расследование о контрабанде

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.



