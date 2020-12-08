Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, спикер парламента Талант Мамытов 7 ноября во время рабочего визита в Москву встретился с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

Во время встречи Володин и Мамытов обсудили вопросы сотрудничества парламентов двух стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Сохранение суверенитета

«Будущее в интеграции, и нужно смотреть, интеграция с какими странами более приоритетна в силу разных факторов», – заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Он отметил, что в некоторых странах политики, говоря про интеграцию, «сразу начинают смотреть в сторону Соединенных Штатов Америки, а когда становится тяжело, обращаются к России».

«При всех коврижках Европы, никто не стоит и не ждет с распростертыми объятиями граждан стран, входящих в СНГ», – сказал спикер Госдумы.

Спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов в свою очередь заявил, что Кыргызстан был и остается надежным партнером России «на основе многолетних уз дружбы и взаимопонимания».

«Хотел бы информировать о твердой и принципиальной позиции, что Кыргызская Республика остается полностью привержена всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений», – подчеркнул и.о. президента.

Статус русского языка

На встрече также была поднята тема статуса русского языка в Кыргызстане.

Володин заявил, что кыргызстанцам проще устроиться на работу в России — их отличает лучшее знание русского языка благодаря тому, что в республике закреплен его официальный статус.

Мамытов отметил, что в Кыргызстане придают важное значение официальному статусу русского языка. По его словам, этот вопрос обсуждался при работе над новой Конституцией, и большая часть членов Конституционного совещания поддерживает сохранение статуса русского языка как официального.

Контекст: Во время обсуждения нового проекта Конституции член Конституционного совещания Садриддин Торалиев предложил в основном законе лишить русского языка статуса официального. По его мнению, так в стране будут развиваться не только кыргызский, но и другие иностранные языки.

Эта инициатива породила волну возмущений среди граждан и политиков. На высказывание даже отреагировали в официальной Москве — вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев заявил, что «не удивлен» такой инициативе. По его словам, если Кыргызстан лишит русский язык официального статуса, то Россия протянет руку помощи русским соотечественникам, которые захотят переселиться.

В том числе, и.о. президента и спикер парламента Талант Мамытов заявил, что нужно сохранить статус официального для русского языка.

«В Кыргызстане недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса. Языковой фактор надо рассматривать, как фактор стабильности и межнационального согласия в нашем обществе», — сказал Мамытов.

Вопрос лишения русского языка статуса официального поднимается в Кыргызстане достаточно часто, но после реакции российской стороны власти стараются его нивелировать и оставить все как есть.

«Для нас важно подставить вам плечо»

И.о. президента Талант Мамытов отметил высокий уровень сотрудничества между парламентами и подчеркнул, что Кыргызстан стремится к сохранению взаимодействия.

При этом, спикер отметил, что из-за пандемии COVID-19 программа совместных мероприятий перекрестного года Кыргызстана и России была изменена. Мамытов предложил провести отложенные мероприятия после того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Представители парламента Кыргызстана также попросили увеличить количество регулярных авиарейсов и железнодорожных сообщений между Россией и Кыргызстаном после снятия коронавирусных ограничений.

Мамытов отметил, что сейчас выполняемые регулярные и чартерные авиарейсы не покрывают существующую потребность граждан.

«Кыргызские авиакомпании вынуждены выполнять рейсы из Кыргызстана в Россию без коммерческой загрузки, что негативно отражается на стоимости авиабилетов», – добавил Мамытов.

Кроме того, были подняты вопросы о сотрудничестве между пограничными службами двух стран и о регулировании трудовой миграции.

Володин предложил обсудить эти темы в профильных комитетах. Он поручил их проработку председателю Комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леониду Калашникову.

«Наши страны являются стратегическими партнерами, Киргизия входит в ОДКБ — это высочайший уровень сотрудничества, поэтому для нас важно подставить вам плечо в решении вопросов, которые вы обозначаете, и сделать все для того, чтобы те, кто приезжает, чувствовали здесь себя комфортно, чтобы они могли, работая в РФ, получать необходимую поддержку», — сказал Володин.

Сильный Кыргызстан

«Вы должны сделать все, чтобы защитить своих граждан и страну. Для России важно, чтобы Киргизия была сильным и суверенным государством, партнером», — сказал Володин во время обсуждения темы новой Конституции Кыргызстана.

Спикер Госдумы поделился опытом принятия поправок в Конституцию России по результатам общенародного голосования, заявив, что они были направлены на сохранение суверенитета и роста благосостояния граждан.

«Время идет, ситуация меняется, Конституция — живой организм. Но через эти изменения мы должны делать все для того, чтобы права граждан были гарантированы, чтобы стандарты жизни только повышались, чтобы суверенитет был защищен», — подчеркнул он.

Талант Мамытов пригласил делегацию наблюдателей ОДКБ на президентские выборы, запланированные на 10 января 2021 года.

«Мы высоко ценим все ваши усилия по развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, особенно в качественном улучшении межпарламентского диалога», – сказал он.

И.о. президента поблагодарил российскую сторону за содействие во время пандемии — в частности, поставку гуманитарной медицинской помощи. Он заявил, что пик заболеваемости удалось преодолеть благодаря помощи российских специалистов.

В заключение Мамытов пригласил Володина посетить Кыргызстан.

«Ханституция»

Новая Конституция, которую обсуждали спикеры парламентов двух стран – это проект поправок, а по сути, написанный с нуля Основной закон страны.

Группа депутатов представила его на общественное обсуждение 17 ноября. Проект уже получил в народе название «Ханституция», потому что значительно усиливает президентские полномочия.

Конституционная реформа в стране активно поддерживается Садыром Жапаровым, который занял кресло премьер-министра и и.о. президента после того, как его отпустили из колонии на волне народных митингов против результатов выборов в парламент. Сейчас он снял с себя полномочия, чтобы баллотироваться в президенты.

После того, как парламент одобрил законопроект по переносу выборов Жогорку Кенеша и конституционной реформе, юристы и гражданское общество назвали документы «спущенными сверху».

Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считают, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Ряд политиков и активистов выступил против принятия новой редакции Основного закона. После этого несколько депутатов, которые значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, заявили, что не видели документ или не участвовали в его разработке.

Позже власти приняли решение организовать Конституционное совещание, члены которого могли бы обсудить поправки в основной закон страны. 20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ о его образовании. В состав органа вошли около 90 человек, среди которых есть действующие парламентарии.

Конституционное совещание рассматривает проект новой Конституции, в котором расширены полномочия президента и введен новый институт – Народный курултай.

Депутат Бекешев в своем телеграм-канале пояснил, что Конституционное совещание должно было быть образовано постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили докторка юридических наук Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что КС нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения.

Каждое воскресенье несколько сотен человек в выходят на мирные акции протеста в Бишкеке с требованием не проводить референдум по изменению Конституции.

Кроме того, в Москве возле здания Госдумы мигранты из Кыргызстана провели мирную акцию против изменения Конституции Кыргызстана 7 декабря. Митинг пришелся на прилет и.о. президента и спикера парламента Таланта Мамытова в столицу России.