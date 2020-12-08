Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом рассказал, как обстоят дела с возвращением учащихся к традиционному обучению. Начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Минобразования Марат Усеналиев подчеркнул, что решение нужно принимать в соответствии с эпидситуацией в местности.

«Клооп» рассказывает, каким учебным учреждениям и как разрешили возобновить работу.

Детсады — нет

Штаб сообщает, что ранее всем дошкольным образовательным учреждениям было поручено возобновить работу по согласованию с местными властями и Госсанэпиднадзором. Однако, они не смогут открыться, так как территориальные органы не дают разрешения из-за «большого риска» заражения COVID-19.

По данным минобраза, сейчас «в реальном режиме» работают 289 детсадов по всей стране: из них 137 государственных, 150 частных и два ведомственных учреждения.

Усеналиев сообщил, что минобразования предложило детсадам выбрать один из трех вариантов режима: обычный, дистанционный или трехчасовые группы.

По его словам, ведомство и службы мониторят детсады, и готовят их к полноценной работе, дезинфицируют помещения и закупают дезсредства.

Школы — по обстоятельствам

Во всех школах — и в частных, и в государственных — Штаб предлагает возобновить учебу, исходя из этих факторов:

Эпидситуация в местности;

Проектная мощность;

Число учащихся;

Число учебных кабинетов.

При этом, обязательно должно быть разрешение от ОМСУ и санэпиднадзора. Штаб рекомендует 4 варианта обучения с разными условиями:

Если в школе учатся до 300 человек, тогда учебу могут возобновить учащиеся всех классов от 1 до 11; Школа, в которой от 300 до 600 учащихся, может возобновить обучение в два этапа: сначала ученики 1-6 классов и двух выпускных классов — 9 и 11; затем к оффлайн обучению могут приступить ученики остальных классов — 7, 8 и 10 классы. Если школа расположена в «красной зоне», то к обычному обучению могут вернуться только ученики 1, 5, 9 и 11 классов. Если в школе учатся более 600 человек, то учебу можно возобновить также в два этапа: сначала 1, 5, 9 и 11 классы, а затем остальные классы по усмотрению администрации школы.

ВУЗы — только думают

Насчет высших учебных заведений Штаб еще не решил, что делать. Специальная рабочая группа только разрабатывает детальные алгоритмы по организации учебного процесса в ВУЗах с учетом эпидобстановки и специфики обучения по разным специальностям.

Начальница Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова сообщила, что за один месяц осени заболеваемость среди детей школьного возраста возросла в 6,5 раз.

Так, в сентябре зарегистрировано 48 случаев инфицирования COVID-19 среди детей от 7 до 17 лет, в октябре — 315, в ноябре — 320 случаев. Больше всего заболеваний фиксируется в Бишкеке: в октябре было 83 случая, а в ноябре — 143.

«При этом случаев, связанных с посещением школы не было, все случаи связаны с домашними очагами», — уточнила Акматова.

Глава Центра госсанэпиднадзора Бишкека Кубан Кундашев 1 декабря сообщил, что детские сады и школы в Бишкеке могут открыть в новом году, если статистика заболеваемости среди детей пойдет на спад.

Кундашев и вице-мэрка столицы Айжан Чыныбаева отметили, что бишкекские государственные школы «переполнены» — в них учатся в 3-4 раза больше школьников, чем рассчитано заведение.

Позже и.о. мэра Балбак Тулобаев сказал, что муниципалитет будет следить за ситуацией в регионах, где уже открыты образовательные учреждения.

Возобновление оффлайн-обучения

Министерство образования еще 30 сентября сообщало, что все школы Кыргызстана смогут возобновить свою работу уже с 6 октября. Так первыми должны были пойти в школу ученики с 1 по 6 классы. Однако после прошедших парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начались массовые протесты — из-за октябрьской нестабильности минздрав и минобраз решили отменить свой приказ о возобновлении обучения.

Вторая учебная четверть в школах Кыргызстана началась 11 ноября, однако не все ученики вернулись в школьные стены. Минобразования тогда сообщило, что традиционные занятия возобновятся всего в 1 489 школах страны, которые находятся в регионах с благоприятной эпидситуацией. А школьники Бишкека и Оша продолжат учиться онлайн.

Позже в минобразования отметили, что сначала к обучению приступят ученики вторых-шестых классов. При благоприятной эпидемиологической обстановке в школе, следующими к обучению приступят ученики 9 и 11 классов.

Минобразования разработало специальные рекомендации для школ. Они касаются ношения масок, санитарных условий в туалетах и выхода детей на свежий воздух.

Ученики школ Кыргызстана обучаются из дома ещё с 8 апреля прошлого учебного года. Министерство образования тогда разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал был загружен на специальные сайты ведомства, а также транслировался по телевизору.

Однако большинство родителей и школьников столкнулись с различными проблемами во время онлайн-обучения. Они жаловались на нехватку необходимых для обучения гаджетов, телевизоров и интернета.

На 8 декабря 2020 года минздрав Кыргызстана признал заражение коронавирусом 75 690 человек. Из них 1 301 пациент считаются умершими от осложнений COVID-19, а 67 873 человек были выписаны с выздоровлением.