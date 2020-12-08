В ЗАО «Альфа Телеком» («Мегаком») сообщили, что член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора. Приказ о его назначении 7 декабря подписал гендиректор «Мегакома» Акылбек Жамангулов.

Какие функции будет выполнять Жунусбеков на новой должности в компании пока не сообщили. Сам он ранее отрицал своё назначение и всю информацию о новой должности он называл «ложью».

«Это неправда, меня никуда не назначали. В настоящее время я работаю в штабе Садыра Жапарова по Таласской области», — говорил он в интервью kaktus.media.

«Профессиональный митингующий»

Торохан Жунусбеков — член «Мекенчил», партии кандидата в президенты Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В СМИ Жунусбекова называют «профессиональным митингующим».

По данным издания 24.kg, в 2007 году он представлял объединенный фронт «За достойное будущее Кыргызстана», а также участвовал в акции протеста в Таласе в 2017 году.

Кроме этого в декабре 2019 года он требовал расправы над идейными вдохновителями перформанса «Феминнале» в Музее изобразительных искусств. А уже в марте 2020 года участвовал в митинге сторонников Садыра Жапарова на площади Ала-Тоо.

Борьба за кресло мэра

Торохан Жунусбеков в октябре 2020 года выступал против назначения на должность мэра столицы Наримана Тюлеева и пытался того сместить.

Борясь за кресло мэра Бишкека, Жунусбеков тогда заявил, что его поддерживают в БГК, и он готов приступить к работе «уже в понедельник». Однако главы фракций в бишкекском горкенеше отрицали, что поддержали его кандидатуру. Также Жунусбеков публично заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров. А Нариман Тюлеев утверждал, что Жунусбеков давит на сотрудников мэрии.

Однако Жунусбеков отказался от претензий на мэрство после того, как на и.о. предложили Балбака Тулобаева. Он заявил, что этот кандидат «не человек Суракматова и Тулеева», хотя Тулобаев работал в команде мэра Азиза Суракматова.