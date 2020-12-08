Центральная избирательная комиссия объявила тендер на закупку услуг типографии.

В ЦИК журналисту «Клоопа» рассказали, что тендер объявлен к досрочным выборам президента, которые назначены на 10 января 2021 года.

Для выборов президента ЦИК хочет закупить брошюры, краткое руководство, плакаты, учебное пособие и сборник закон «О Референдуме».

Планируемая сумма тендера на закупку услуг типографии 3,1 млн сомов. Тендер продлится с 7 по 9 декабря.

При этом, депутат Дастан Бекешев в своем твиттере написал, что ЦИК якобы этим тендером готовятся к проведению конституционного референдума. Однако дата референдума все еще не назначена.

«ЦИК уже заранее знает, что референдум будет. Уже делают закупки», — написал Бекешев.

Досрочные выборы

Досрочные выборы президента Кыргызстана стали результатом затянувшегося политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов 4 октября.

После объявления предварительных результатов на площадь Бишкека вышли митингующие, которые были не согласны с итогами выборов. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения митингующих с милицией.

В результате столкновений был захвачен Белый дом, а из-под стражи выпустили ряд политиков. В том числе на свободе оказался Садыр Жапаров, который при помощи своих сторонников занял кресло и.о. президента.

Затем депутаты, поддерживающие Жапарова, инициировали и приняли закон о переносе повторных выборов в парламент и проведении конституционной реформы. Затем они по предложению Жапарова внесли в парламент на рассмотрение проект новой Конституции.

Проект подвергся критике из-за серьезных недоработок и возможной узурпации власти со стороны президента в случае принятия изменений.

В опубликованном проекте говорится, что дату референдума планируется назначить на 10 января — в один день с выборами президента. Однако этот проект пока не принят депутатами, а Садыр Жапаров после критики заявил, что следует отложить конституционную реформу, но стоит провести референдум по форме правления.

После этого парламентарии инициировали еще один закон о референдуме, который хотят провести по форме госуправления страны — президентской или парламентской. Этот законопроект депутаты парламента хотят рассмотреть 9 декабря. Дата референдума такая же — 10 января.