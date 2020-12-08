Российские СМИ сообщают, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с 8 декабря возобновила регулярные полеты в Кыргызстан. Теперь в Ош и Бишкек можно прилететь из восьми российских городов.

«Кыргызстан открывает границы для всех иностранных туристов, а это значит, что мы начинаем выполнять регулярные рейсы в Ош и Бишкек из восьми городов России. Летим из Москвы (“Домодедово”), Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска и Самары», — передает сообщение авиакомпании издание ТАСС.

Перед въездом в страну туристам нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение последних трех суток.

Россия возобновила авиасообщение с Кыргызстаном c 21 сентября. Тогда российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что самолеты будут летать в Бишкек раз в неделю.

После открытия рейсов у офиса продаж компании «Аэрофлот» начался ажиотаж – образовалась очередь из людей, которые хотят купить или обменять авиабилеты в Россию. Их пускали только по списку, а некоторые люди ждали своей очереди несколько дней. Кроме того, значительно выросли цены на билеты — от 25 до 130 тысяч сомов.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено весной из-за пандемии — с тех пор, в основном, из России в Кыргызстан прилетали самолеты с кыргызстанцами, которые возвращались на родину.

В России работают сотни тысяч кыргызстанцев, которые постоянно перемещаются между странами на самолетах. Именно из-за этого после открытия воздушных границ возник ажиотаж и высокая потребность в авиабилетах.

По данным ТАСС, одна из крупнейших российских авиакомпаний — «Уральские авиалинии» — в 2019 году перевезла более 9,5 млн пассажиров.