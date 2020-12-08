Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом. Один пациент скончался в Ошской области, трое — в Бишкеке.
Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 301 человек.
По данным штаба, за сутки выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом.
- Чуйская область — 87;
- Бишкек — 68;
- Иссык-Кульская область — 56;
- Джалал-Абадская область — 34;
- Баткенская область — 15;
- Ошская область — 13;
- Ош — 10;
- Таласская область — 8;
- Нарынская область — 4.
По данным штаба, за все время пандемии в стране вирус подтвердили у 75 690 человек.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 473 пациента. По всей стране за время пандемии выписали 67 873 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что самая высокая заболеваемость регистрируется среди лиц старше 65 лет — 1560 заболевших на 100 тысяч населения.
Кроме этого, начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 8 декабря сообщила, что на 1 декабря зарегистрировано 320 случаев заболевания среди детей школьного возраста.
«При этом случаев связанных с посещением школы не было, все случаи связаны с домашними очагами»,— сообщила Акматова.
Среди медработников выявили 6 новых случаев заражения COVID-19. По два медика заразились в столице и в Чуйской области. По одному случаю заражения коронавирусом среди медиков подтвердили в Джалал-Абадской и Ошской областях.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 16 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 986 медиков, из которых всего выздоровели 3 695 медработников.
На 8 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 2 426 пациентов, из них 106 находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 598 в тяжелом. Кроме этого, еще 3 256 человек лечатся амбулаторно.