Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом. Один пациент скончался в Ошской области, трое — в Бишкеке.

Всего за весь период пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1 301 человек.

По данным штаба, за сутки выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом.

Чуйская область — 87;

Бишкек — 68;

Иссык-Кульская область — 56;

Джалал-Абадская область — 34;

Баткенская область — 15;

Ошская область — 13;

Ош — 10;

Таласская область — 8;

Нарынская область — 4.

По данным штаба, за все время пандемии в стране вирус подтвердили у 75 690 человек.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 473 пациента. По всей стране за время пандемии выписали 67 873 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что самая высокая заболеваемость регистрируется среди лиц старше 65 лет — 1560 заболевших на 100 тысяч населения.

Кроме этого, начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге 8 декабря сообщила, что на 1 декабря зарегистрировано 320 случаев заболевания среди детей школьного возраста.

«При этом случаев связанных с посещением школы не было, все случаи связаны с домашними очагами»,— сообщила Акматова.

Среди медработников выявили 6 новых случаев заражения COVID-19. По два медика заразились в столице и в Чуйской области. По одному случаю заражения коронавирусом среди медиков подтвердили в Джалал-Абадской и Ошской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 16 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 986 медиков, из которых всего выздоровели 3 695 медработников.

На 8 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 2 426 пациентов, из них 106 находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 598 в тяжелом. Кроме этого, еще 3 256 человек лечатся амбулаторно.