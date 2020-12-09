Молодой политик, член партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков в передаче «Саясий Коктейль» 7 декабря заявил, что поддерживает Конституционную реформу.

«Я лично поддерживаю Конституционную реформу. Независимо от того, будет ли президентская или парламентская форма правления. Я больше склоняюсь к парламентской. Но в Кыргызстане ни парламентской, ни президентской системы в классическом виде не было. У нас все было смешано», — сказал Султанбеков.

По его мнению, проект новой Конституции «не является президентской». Он предложил сделать ее президентской, добавив тандемную систему — назначить выборы в парламент и выборы президента в один день. Султанбеков считает, что в таком случае, ни премьер-министр, ни президент не смогут применить админресурс.

Ведущая программы спросила Султанбекова, возможно ли, что Жапаров и Атамбаев объединятся на предстоящих выборах из-за того, что Жапарову нужен электорат бывшего президента.

Султанбеков заявил, что не знает, но такой исход событий вполне вероятен.

«Насколько я знаю, Алмазбек Атамбаев тесно связан с Садыром Жапаровым, Сабыром Жапаровым и другими Жапаровыми. Они не раз разговаривали после того, как Атамбаев стал экс-президентом. По моим сведениям, Садыр Жапаров общался с Атамбаевым даже когда сидел в тюрьме. Поэтому, вполне вероятно, что такое произойдет», — ответил он.

Ранее Султанбеков заявлял, что отказался работать в правительстве под руководством Садыра Жапарова, потому что сомневается в легитимности кабмина. При этом, он предлагал стать советником Жаппарова на общественных началах, «чтобы у Садыра Жапарова не было информационного вакуума, а была разная информация и альтернативная точка зрения».

Султанбекова задержали сотрудники ГКНБ 10 октября по подозрению в организации массовых беспорядков 9 октября в Бишкеке.

Его выпустили после того, как Жапаров выступил в его защиту, заявив, что уголовное преследование политических оппонентов, которые не угрожают обществу, недопустимо. Тогда же в защиту Султанбекова выступили политики Омурбек Бабанов и Жанар Акаев.

14 октября Султанбеков встретился с Садыром Жапаровым. По словам социал-демократа он сказал Жапарову, что у чиновника есть народная поддержка и он не имеет права на ошибку.