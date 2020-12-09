Финансовая полиция выявила коррупционную схему по уклонению от уплаты налогов автошколами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, ущерб госбюджету от коррупционных действий только в одной из автошкол составил около 2 млн сомов.

Схема обнаружена в Узгенском и Кара-Кульджинском районах Ошской области. Следователи финполиции сравнили данные с госпредприятия «Инфоком» при Госрегистрационной службе и Налоговой.

Схема финполиции

Так выяснилось, что фактически автошколы заканчивало и получало водительские права одно количество курсантов, а отчеты в налоговую сдавались о меньшем количестве контрактов.

«В результате чего, только от одной из автошкол ОсОО «А.П.» государственному бюджету нанесен ущерб на сумму около 2 миллионов сомов. По данному факту ведётся досудебное производство», — сообщает финпол.

Сейчас следователи выясняют, где еще в стране использовалась эта схема, а также пытаются вернуть денежные средства в госказну. Сколько всего в Ошской области работало автошкол с подобными схемами, не уточняется.