Пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов сообщила, что в предварительном списке число избирателей составило 3 544 403 человека.

К парламентским выборам 4 октября 2020 года в окончательный список избирателей вошли 3 523 554 кыргызстанцев. Из них заявление на голосование по форме № 2 подали 496 239 граждан.

На сегодняшний день их количество увеличилось на 20 849 человек.

«Увеличение числа избирателей происходит за счет прироста населения, постоянной работы по сбору биометрических данных, другим мерам, а также работе с находящимися за рубежом гражданами», – объяснили в ЦИК.

Количество избирателей по сравнению с выборами президента в 2017 году увеличилось на 264 473, с выборами в Жогорку Кенеш 2015 года – на 762 257.

До 29 декабря включительно граждане могут проверить себя в предварительных списках избирателей на портале «Тизме», позвонив по номеру 119 или отправив на него смс-сообщение с личным ПИН.

4 декабря ЦИК сообщила, что из 63 человек, которые подавали документы для участия в президентских выборах — по состоянию на 8 декабря, только 20 кандидатов внесли избирательный залог в размере 1 миллиона сомов и сдали подписные листы.

Досрочные выборы президента

До 14 декабря включительно при полном соответствии документов ЦИК регистрирует кандидата и в течение двух дней выдает ему соответствующее удостоверение.

При отказе в регистрации, кандидат может обжаловать решение ЦИК в суде в пятидневный срок.

Предвыборная гонка кандидатов официально начинается с 15 декабря до 8:00 утра 9 января — дня тишины перед самим голосованием.

Сами досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года. ЦИК обязана подвести итоги выборов до 21 января включительно. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины всех голосов.

Если же ни один кандидат не набирает такого количества сразу, то комиссия назначает повторное голосование. При этом выбирают только двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование или второй тур проводится в течение 20 дней со дня определения результатов выборов.