9 декабря, согласно повестке, парламент должен был обсудить поправки в действующие законы и деятельность Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), но есть и другая важная тема. Но сначала депутаты одобрили законопроект о референдуме в первом чтении, который в повестке не был указан.

Против проголосовали всего несколько депутатов — Дастан Бекешев, Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков и Евгения Строкова. Такое единение среди депутатов вызвало негодование у Омурбека Текебаева — он заявил, что это конституционный закон и по нему нужно голосование более 80 депутатов, а на заседании были всего 63 парламентария. Говорил он и о других нарушениях.

Текебаев вспомнил и о Садыре Жапарове, кандидате в президенты, который поддерживает и смену формы правления, и конституционную реформу. Депутат заявид, что Садыр Жапаров в тюрьме написал книгу о своей позиции на форму правления, где предлагал, чтобы президент назначал даже глав айыл-окмоту.

Раскритиковала принятие закона о референдуме по смене формы госуправления и Наталья Никитенко. Она заявила, что законопроект о референдуме лоббировали.

«Изначально были нарушены процедуры, комитет не проходил, были опросным путем собраны подписи некоторых членов Комитета», — сказала она. О том же перед прошлым заседанием высказывался Омурбек Текебаев.

Пока депутаты спорили с Никитенко и Текебаевым, на улице начался митинг против смены Конституции, референдума и шестого созыва парламента. Когда депутаты вышли на улицу, участники митинга кричали им — «Позор!»

Участники митинга говорили, что шестой созыв парламента нелегитимен и не может принимать такие важные решения, что референдум хотят провести несвоевременно — в государстве кризис и дефицит бюджета и гораздо важнее распределить ресурсы на что-нибудь другое.

Участники митинга заявили, что 5 октября люди требовали изменить избирательное законодательство и провести честные парламентские выборы, а не менять Конституцию и форму правления. По словам юриста Нурбека Токтакунова, конституционная реформа и вовсе должна рассматриваться в течение года, чтобы принять во внимание все важные моменты и мнения.

А правозащитница Рита Карасартова озвучила точку зрения о том, почему депутат Акылбек Жапаров инициировал законопроект о смене формы госуправления, который, впрочем, идентичен инициированному еще при Жээнбекову законопроекту Курманкула Зулушева.

По ее мнению, Акылбек Жапаров пытается избежать экономическом амнистии — ведь он работал на госслужбе и ей неясно, как у него появилось дорогостоящее имущество, в том числе многоэтажный отель «Дамас» в центре города.

*Согласно сайту минюста, супруга депутата Анара Жапарова — руководительница компаний «АЙС МАКС», «Тридас», «ДАМАС-ФАРМ», «Дамас Ала-Тоо», «Алма Агро» и «Тридас Милк». В «Дамас Ала-Тоо» кроме Жапаровой есть еще один учредитель — «Глобалико Холдингс», указанный в торгово-промышленной палате как отель «Дамас».

Как это было?