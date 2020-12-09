Журналисты Медиа Бюро журналистских расследований опубликовали расследование о том, как горнодобывающие компании уничтожают поля и реки Кыргызстана, не проводя рекультивацию земельных участков на месторождениях.

По данным Госэкотехинспекции, площадь не восстановленных участков после деятельности компаний составляет более 1153 гектаров.

Месторождения находятся на жизненно важных для местного населения берегах и поймах рек. Местные жители говорят, что если ситуация не изменится, они будут вынуждены переехать.

Из-за горнодобывающей деятельности около 20 тысяч жителей только одного Чаткальского района находятся под угрозой отравления опасными веществами, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний.

«С 40-50-х годов уран добывали, какая чистая вода? За 12 километров, там чистая вода. Есть Сумсар, там тоже хвостохранилище. Выше очищенная вода, но ее надо привозить. Еще с союзных времен эта проблема», – рассказал депутат Сумсарского айыльного кенеша Чыналы Куматаев.

Высока вероятность разрушения хвостохранилищ в результате селей, оползней, наводнений и землетрясений.

Хвостохранилище — это специальное сооружения для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов горноперерабатывающей промышленности.

Со времен СССР на территории поселка Шекафтар со времен осталось восемь урановых хвостохранилищ. Все они находятся в непосредственной близости к жилым домам и социальным учреждениям.

В апреле и мае 2020 года от селей пострадали соседние с Шекафтаром села Ала-Букинского района. При сильном оползне, селевом потоке, наводнении или землетрясении ядовитые вещества могут попасть в почву и заразить источники воды как для местного населения, так и для жителей Узбекистана.

Несмотря на это, проблема нерекультивированных месторождений не была решена.

В мае был подписан контракт на проведение реабилитации урановых хвостохранилищ Шекафтара и Мин-Куша – для этого Европейский банк развития выделили Кыргызстану 5,7 млн евро.

Компании-нарушители

Компания «Полюс год кей джи» была зарегистрирована в 2016 году. Через год она получила три лицензии от Госкомитета недропользования на добычу россыпного золота на участке более 600 гектаров в Таласской области на месторождении Урмарал (в пойме реки Бакай-ата).

Позже, по требованию местного населения и экологов, компания остановила работу.

«Эта разработка недопустима, потому что добыча золота приведет к загрязнению питьевой воды. Водозабор находится ниже русла этой реки, с него пьют воду почти 30 тысяч человек. Данный водозабор является для них единственным источником чистой питьевой воды», – отметил житель села Бакай-Ата Нурлан Эргешбаев.

Компания «Фонта» получила две лицензии от Госкомитета недропользования в 200 году и вела деятельность по разработке россыпного золота на месторождениях Сулуу-Тегерек и Куру-Тегерек. Согласно данным региональной Госэкотехинспекции, участки после работы не восстановлены.

Независимая экспертка-экологиня Динара Кутманова отметила, что за свою деятельность «Фонта» добыла более 200 кг золота, но не рекультивировала рабочие участки.

«Счетная палата проверяла и говорила, что по погашению золота, они больше перебрали. Но они оставили разрытые участки, я сама в Чаткал ездила и смотрела», – рассказала она.

Компании «Бустер» и «Консолидейтед Аурум» получили лицензии на разработку россыпного золота в 2015 году. За неоднократные нарушения у этих компаний отзывались лицензии, а дела передавались в правоохранительные органы. При этом, участки после проведенных работ не были восстановлены.

Компания «Чаткал-17», учрежденная в 2010 году, получила три лицензии от Госкомитета по недропользованию на 9 лет на трех участках Верхнекасанского месторождения.

В Чаткале множество малых золотоносных рек. Село Жаны-Базар находится у слияния рек Чаткал и Чандалаш. По всему руслу ведется и все еще продолжается разработка драгоценных металлов.

Почти ни одна из упомянутых компаний не ответила журналистам на вопросы о том, почему они не проводили рекультивацию на разработанных участках, и когда они намерены восстанавливать землю для сельскохозяйственных нужд.

Бывший начальник управления Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) по Джалал-Абадской области Гамал Соронкулов пояснил, что едкое ядовитое вещество креолин годами впитывалось в землю и могло попасть в отстойник.

По его мнению, вещество должно было неминуемо попасть в реку Урмарал, откуда пьют воду жители пяти айыл окмоту.

«Самое страшное – здесь проходят тектонические разломы, и если эта небольшая река уйдет под землю в скальные тектоники, мы потеряем воду. Это не только питьевая вода, она орошает тысячи гектаров фасоли, картофеля, садов и огородов», – сказал он.

По словам Соронкулова, с 2006 по 2008 год он руководил Джалал-Абадским областным управлением ГАООСиЛХ, и не раз был на этом объекте. Он отметил, что компании давали обещания провести рекультивацию, но не выполнили их.

«Сегодня с большим разочарованием, болью и горечью наблюдаю, что они оставили после себя. Специалисты-геологи называют это “свинорой”, а тут еще хуже», – сказал Соронкулов журналистам.

Замглавы Государственного недропользования Карыбек Ибраев отметил, что рудные месторождения разрабатываются долгий период времени, а россыпи разрабатываются очень быстро.

«В Чаткале есть примеры, когда компании без рекультивационных работ оставляли после себя “лунные пейзажи”. Это вызывает недовольство местного населения», – сказал он.

А что с законодательством?

Журналисты-расследователи обратились в региональное управление Госэкотехинспекции с вопросом о том, почему компании не проводят рекультивационные работы и не наказываются за это.

В ведомстве им ответили, что главная причина – отсутствие в законодательстве статьи о наказании для компаний-нарушителей.

Генеральная прокуратура не ответила на запрос авторов материала о наличии возбужденных уголовных дел в отношении горнодобывающих компаний.

При этом, местные экологи видят причину в коррупции и пассивности местных и контролирующих органов. По их мнению, уполномоченные ведомства видят нарушения, но не вмешиваются в работу компаний.

Эксперты предлагают ввести новые статьи в уголовный кодекс за нарушение земельного законодательства, в том числе, за не выполнение рекультивационных работ компаниями.