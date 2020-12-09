Столичные власти сообщили, что с 1 января 2021 года закроют Юго-Западное кладбище близ села Нижний Орок. Главной причиной является отсутствие свободных участков для захоронения.

Также закрытию кладбища способствовали многочисленные просьбы жителей жилмассивов «Ала-Арча», «Жер-Ынтымагы» и заключения Госэкотехинспекции, Санэпиднадзора и «Бишкекглавархитектуры».

В мэрии рассказали, что теперь умерших будут хоронить на новом кладбище в селе Гроздь Аламединского района недалеко от кыргызско-казахской границы.

Всего на балансе Бишкекского агентства ритуальных услуг находится шесть кладбищ: Юго-Западное, в селе Гроздь, Ала-Арчинское и закрытые — Северное, Братское и Дунганское.

О том, что места на кладбищах близ Бишкека заканчиваются, сообщалось еще летом текущего года во время вспышки коронавирусной инфекции. Тогда из-за опасности заражения COVID-19 подорожали услуги по погребению умерших с коронавирусом.

Руководитель аппарата Аламудунского района рассказал, что в селе Гроздь под кладбище для представителей всех конфессий было выделено 49 га земли.

«Однако многие жители Бишкека хотят хоронить близких в верхней зоне. Но там земли практически не осталось, там есть свое население. Поэтому на многих кладбищах верхней зоны сейчас запрещено хоронить без прописки. Есть случаи, когда айыл окмоту некоторых близлежащих к Бишкеку сел по решению сессии кенеша разрешают хоронить без прописки в селе за 10-15 тысяч сомов», — объяснил в интервью «Азаттыку» чиновник.

Расследование «Азаттыка» о коррупции на кладбище

Покойный журналист «Азаттыка» Уланбек Эгизбаев летом 2018 года опубликовал расследование коррупционной схемы на Юго-Западном кладбище. Он выяснил, что кыргызстанцы были вынуждены покупать места для погребения, хотя они должны были предоставляться бесплатно.

Через полтора месяца после публикации расследования Эгизбаев погиб в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

В его репортаже рассказывается, что один мужчина купил одно место за 50 тысяч сомов. При этом, некоторые люди покупали себе участки еще при жизни.

По фактам, изложенным в расследовании Эгизбаева, было возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников БАРУ.

Следствие посчитало, что агентство незаконно предоставляло под захоронения ту территорию кладбища, на которой были расположены дороги, бордюры и ирригационные сети. Обследовав эту территорию, специалисты выяснили, что тела на ней все же не были захоронены.

Кроме того, следствие утверждало, что некоторые сотрудники БАРУ под предлогом предоставления земельного участка для погребения завладели чужими деньгами.

Так сотрудников БАРУ обвинили в злоупотреблении должностным положением, мошенничестве и присвоении имущества.