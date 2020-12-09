Минздрав сообщил о госпитализации 23 учеников школы «Кут Билим» в селе Байтик, недалеко от Бишкека. Инцидент произошел 8 декабря. По данным ведомства, у детей были признаки пищевого отравления.

«Всем детям оказана помощь — промывание желудка, инфузионная, детоксикационная терапия. Состояние детей оценивается как относительно удовлетворительное», — сказали в министерстве.

Завотдела надзора за безопасностью питания и профилактики неинфекционных заболеваний Азамат Имакеев сообщил, что по факту отравления учеников началось эпидемиологическое расследование.

«Будет выясняться причина отравления, то есть отобраны пробы остатков пищи. По результатам будет дана информация», — сказал Имакеев.

Представители школы заявили, что пока не могут утверждать о массовом отравлении среди учеников. По их словам, необходимо дождаться заключения специалистов. Тем не менее, они предположили, что это могла быть диарея.

«Ночью мы отвезли 20 учеников в больницу. К утру половину из них уже выписали. Наши сотрудники находятся рядом с теми, кто в больнице», — сообщили в школе.

Школа-интернат «Кут Билим» была построена стройкомпанией «KG Групп», президентом которой является Имамидин Ташов. Он участвует в досрочных выборах главы государства, которые назначены на 10 января 2021 года.