Ветераны силовых структур выступили против инициативы депутата Акылбека Жапарова убрать доплаты к их пенсиям. По словам нардепа, «надо повысить размер зарплаты, но убрать надбавки к пенсии» силовикам.

Что сказали ветераны-силовики

На круглом столе ветераны силовых структур и спецслужб раскритиковали идею Акылбека Жапарова. По их словам, следует привлечь к дискуссии о надбавках секретаря Совбеза, председателя ГКНБ, глав Генштаба и МВД по этому вопросу узнать их мнение.

Экс-командующий Нацгвардией, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев объяснил, что большие пенсии и надбавки к ним, о которых говорил Жапаров, получают только единицы пенсионеров-силовиков, остальные «получают гроши».

«Прошло три переворота, и всегда между жерновами оказываются силовики, нас убивали, избивали и унижали. У некоторых политиков вошло в привычку делать из нас мальчиков для битья. Они не понимают, что всякому терпению есть предел. Когда это все надоест, горе-политикам станет плохо», — сказал Абдыгул Чотбаев.

По словам Чотбаева, в Кыргызстане сейчас 885 пенсионеров Вооруженных сил получают надбавки в размере порядка 5 тысяч сомов. Генерал-полковник отметил, что народному избраннику — экономисту прежде чем говорить о том, что надбавки надо снять, следовало бы поработать в условиях, в которых несут службу военные, их получающие.

«Эти военнослужащие не имеют жилья, находятся на службе минимум по 16 часов. В таком случае депутату нужно поехать в Бужум на границу, взять оружие и в качестве солдата или лейтенанта три дня прослужить», — предложил Абдыгул Чотбаев.

Что предложил Акылбек Жапаров

Депутат Акылбек Жапаров на заседании, где рассматривали бюджеты Соцфонда и Фонда обязательного медстрахования, заявил, что раз 2021 год будет сложным, министерству финансов республики необходимо провести ряд реформ.

Жапаров посчитал несоразмерными доплаты силовикам и их пенсии, так как они на пенсии все равно работают и получают зарплату. По его словам, «генерал либо высокопоставленный чиновник получает пенсию около 38-40 тысяч сомов, дополнительно к этой сумме получает еще 18 тысяч сомов».

«Таких пенсионеров у нас больше 3500, на пенсию они выходят в возрасте 35 лет. Помимо пенсии, они устраиваются на государственную службу и получают заработную плату. Лейтенант получает пенсию 12 тысяч сомов. Учитель, проработавший в школе 35 лет, получает пенсию 4900 сомов. Это парадокс. Именно это и привело к кризису нашу пенсионную систему», — заявил депутат.

Кроме того, Жапаров посчитал, что сумма на надбавки силовикам из бюджета, которая, по его словам, составляет 3 млрд сомов, слишком большая.

«На выплаты пенсий сотрудникам правоохранительных органов, отслужившим 20 лет, мы выделяем 3 миллиарда сомов в год, а на различные доплаты к пенсии — 3 миллиарда 700 миллионов сомов. Пенсию и зарплату мы выплачиваем им из своих денег. Надо повысить размер зарплаты, но убрать надбавки к пенсии», — сказал он.

После того, как предложение нардепа попало в СМИ, на него в соцсетях обрушилась критика. Однако сам Акылбек Жапаров заявил, что его просто не так поняли.

«Человек сидит в теплом, уютном кабинете, получает зарплату, премию, звания, а, выходя на пенсию, получает еще и надбавку. Давайте каждый будет получать пенсию, исходя из своей зарплаты», — призвал он.

Дефицит бюджета в Кыргызстане

Из-за пандемии коронавируса и политического кризиса Кыргызстан столкнулся с большим дефицитом бюджета. Вместо планируемых 7,9 млрд сомов на 2020 год к концу октября он достиг рекордной отметки в 35, 6 млрд сомов.

Пока все социальные обязательства государство выполняет без задержек: пособия, пенсии и зарплаты люди получают. Но правительство уже начало искать внутренние источники по исполнению бюджета.

Тем временем, депутаты парламента 25 ноября уже приняли в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы». По новому бюджету, дефицит в следующем году планируется в размере всего лишь 7 млрд сомов.

Однако дефицит бюджета может снова оказаться больше планируемого. В частности, из-за того, что до сих пор не возобновила полноценную работу горнодобывающая промышленность, на которую приходится до 25% налоговых отчислений, недодает отчисления и таможенная служба.

При этом депутаты шестого созыва, которые в переходный период до повторных парламентских выборов обещали работать бесплатно из-за финансового кризиса в стране, продолжают получать зарплату.

Кроме зарплат, у депутатов есть и другие статьи получения денег, которые оплачивает государство: от услуг сотовой связи до 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и варенья. Об их оптимизации шестой созыв и Акылбек Жапаров даже не упоминали.

Так же известно, что 1, 2 млрд сомов из бюджета в 2021 году потратят на компенсации банкам по «кредитной амнистии» Садыра Жапарова, которую он инициировал во время нахождения в креслах и.о.президента и премьер-министра.