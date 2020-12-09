Жогорку Кенеш 9 декабря принял в первом чтении законопроект «О назначении референдума по определению формы госуправления». Референдум предлагается провести вместе с досрочными выборами президента 10 января.

Всего на заседании парламента собрались 63 депутата, но по словам некоторых парламентариев для обсуждения законопроекта о референдуме, так как это конституционное голосование, должно быть хотя бы 80 депутатов.

Против законопроекта проголосовали лишь пятеро парламентариев: Дастан Бекешев, Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Рыскелди Момбеков.

Инициатором законопроекта числится депутат Акылбек Жапаров, несколько дней пробывший советником Садыра Жапарова, исполнявшего на тот момент обязанности президента.

Согласно законопроекту, на референдум будет выставлен лишь один вопрос по определению формы правления — президентской или парламентской.

Жогорку кенеш приступил к обсуждению законопроекта о референдуме ещё 3 декабря, но тогда из-за отсутствия кворума депутаты не провели голосование.

Некоторые депутаты считают, что законопроект о референдуме внесен на рассмотрение парламента с нарушениями. Однако, согласно заключению парламентского конституционного комитета от 3 декабря, никаких предложений и замечаний к законопроекту не имеется — комитет рекомендовал его к рассмотрению на пленарном заседании.

Также ОФ «Гражданская платформа» проанализировав нормы законопроекта и пакет документов к данному законопроекту выявила «грубейшие нарушения».

«Проведенный анализ показывает, что инициированный проект закона о назначении референдума (проведения его с досрочными президентскими выборами), рассматривается и принимается Жогорку Кенешем с грубейшими нарушениями Конституции, конституционного Закона “О Правительстве КР”, Законов КР “О нормативных правовых актах” и “О Регламенте Жогорку Кенеш КР”», — заключили в фонде.