Чиновники из Управления городского транспорта (УГТ), Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП) и троллейбусного управления мэрии Бишкека рассказали о планах, которые хочет реализовать муниципалитет на дорогах города. «Клооп» выделил главные из них.

Новый Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры

Сейчас за городской транспорт Бишкека отвечают три организации.Однако столичный муниципалитет сообщил, что намерен создать единый орган — Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры.

По словам директора троллейбусного управления мэрии Бишкека Артура Омурзакова, Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры появится на базе УГТ.

Контроль работы служб такси

Замглавы УГТ мэрии Бишкека Нурлан Атыканов отметил, что департамент будет заниматься и контролем работы такси. Это поможет обеспечить еще большую безопасность горожан и пополнить городской бюджет.

«Сейчас в городе легковой транспорт практически не регулируется. По имеющимся у нас данным, в столице около 27 служб такси — юридических лиц. По регистрации Налоговой службы, только около 10 процентов берут патенты. А есть еще частники. Хотим в этой части тоже регулировать, чтобы полноценный контроль по патентам был. Это большая помощь бюджету», — сказал он.

По его словам, сначала необходимо разработать и согласовать с Бишкекским горкенешем нормативные документы, правила.

«Потом создадим реестр перевозчиков — юридических лиц, потом начнем проводить рейдовые мероприятия с УПСМ, Налоговой службой», — отметил Атыканов.

«Умные» остановки в Бишкеке

Новый департамент также будет заниматься открытием новых и ремонтом уже построенных остановок.

«Многие горожане и подрядчики жалуются на отсутствие остановок. Сейчас этим вопросом занимаются разные службы, в итоге строительство может откладываться. Поэтому хотим остановки тоже взять в одни руки — под департамент», — сказал Атыканов.

По его словам, муниципалитет в перспективе хочет установить «умные» остановки. У них будет теплое и прозрачное помещение, на специальном экране будет высвечиваться информация о маршрутах и интервал движения общественного транспорта. Также там будет работать вай-фай.

«Пока сложно назвать срок, когда они появятся. После создания департамента необходимо будет подготовить и согласовать соответствующие документы, потом появится возможность реализовать эти направления», — сказал он.

Отдельные полосы для общественного транспорта

Также Омурзаков сообщил, что в столице планируют в тестовом режиме выделить полосы для троллейбусов на Южной магистрали и проспекте Чуй, чтобы улучшить их скорость.

«Пока это две улицы, где позволяет ширина дороги. На Южной магистрали от улицы Сухэ-Батора до Байтика Баатыра и на проспекте Чуй от улицы Ибраимова до Шабдана Баатыра. Эти вопросы еще необходимо проработать с архитекторами», — отметил он.

Он подчеркнул, что это будут делать пошагово, а срок реализации данного проекта будет зависеть от возможностей бюджета столицы.

Повышение стоимости проезда

Нурлан Атыканов сообщил, что муниципалитет планирует повысить стоимость проезда на городском транспорте для пассажиров, которые платят наличными. Те, кто оплачивает проезд транспортной картой «Тулпар», будут платить те же 8 сомов.

*С марта 2020 года в бишкекском городском транспорте (автобусы и троллейбусы) проезды можно оплачивать только картой «Тулпар» — это единая система безналичных платежей. Но из-за пандемии, режимов ЧП и ЧС, многие пассажиры все еще не приобрели карты и оплачивают проезд наличными. При этом:

с тандартные синие карты можно приобрести прямо у водителей городского транспорта, в офисах мобильных операторов или в отделениях «Кыргыз почтасы» за 50 сомов;

красные карточки для льготников выдаются бесплатно в здании районных акимиатов и в городском троллейбусном управлении.

По словам Атыканова, это необходимо сделать, чтобы горожане переходили на электронное билетирование.

«Эта система уже начала работать, но мы полноценно пока её не реализовали. […] Необходимо сократить наличный расчёт, но в какой-то мере наличка будет оставаться. Чтобы карта была привлекательной, должна быть разница в оплате. Это должно регулироваться нормативом, сейчас готовится документ», — сказал он.

Глава троллейбусного управления мэрии Бишкека Артур Омурзаков подчеркнул, что использование карт сделает перевозки прозрачными и обеспечит повышение доходной части предприятия, благодаря чему можно будет ремонтировать транспорт и повышать зарплаты сотрудникам.

По его словам, приблизительно нововведения в оплате проезда начнут внедрять поэтапно с 1 января 2021 года.



