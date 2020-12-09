Сотрудники горно-обогатительного комбината «Бозымчак», который принадлежит казахской компании «Каз Минералз Бозымчак», выйдут 11 декабря на митинг к Белому дому с требованием дать им возможность работать. Об этом «Клоопу» рассказали в пресс-службе компании.

По словам пресс-секретаря ОсОО «Каз Минералз Бозымчак» Елены Трегубовой, месторождение после октябрьских событий так и не заработало — даже после того, как разгромленные предприятия в Джалал-Абадской области посетил и.о.президента и премьер Садыр Жапаров и заявил о необходимости примирения между местными жителями и горнодобывающими компаниями.

«Предприятие за это время запущено пока не было, не проработали ни одного дня», — рассказала она.

Митингом рабочие надеются привлечь внимание к своей проблеме.

«Предприятие простаивает, по закону люди получают две трети зарплаты, но у многих семьи, кредиты, и это не может долго продолжаться. Митинг — это не инициатива компании, а инициатива самих работников», — пояснила Трегубова.

Кризис горнодобывающей промышленности

Простаивает не только «Каз Минералз Бозымчак», но и большинство других крупных компаний отрасли, где трудятся сотни кыргызстанцев: они остановили работу в начале октября после нападений местного населения и самозахватчиков.

Пока в Бишкеке и регионах шел передел власти, на месторождения начались атаки. Так, месторождение Джеруй в Таласской области разграбили и сожгли здание его золотоизвлекательной фабрики, в Джалал-Абадской области захватили золоторудное месторождение Джамгыр, на месторождении Терек-Сай местные жители выгнали рабочих с строящихся золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища.

Захвату и разгрому имущества подверглось и медное месторождение Бозымчак. Сельчане выдвигали ряд требований к компании, в частности, прекратить загрязнять окружающую среду.

«Вдоль реки ездит крупный автотранспорт, в речке, из которой пьют жители села Кок-Серек, химикаты. Дороги сильно разрушены и из-за этого возникли недовольства. Мы также требуем взять на работу местных жителей. У них работают дети и родственники разных руководителей, людей из правоохранительных органов. Простые люди там не работают», — рассказал в интервью «Азаттыку» сельчанин Абдыганы Усенбаев.

Погром на «Каз Минералз Бозымчак» вызвал недовольство казахской стороны. Компания «Казах Экспорт» говорила об этом с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым во время его рабочего визита в Казахстан.

*Казахская компания «Каз Минералз Бозымчак» входит в группу KAZ Minerals PLC и работает в Кыргызстане с 2007 года.

KAZ Minerals имеет четыре подземных рудника в Восточно-Казахстанской области, четыре обогатительные фабрики и открытый рудник Бозымчак в Кыргызстане, на котором с августа 2015 года работает горно-обогатительный комбинат «Бозымчак» в Джалал-Абадской области.

После окончательной смены власти новые чиновники встретились с инвесторами, которые вложили капитал в кыргызскую горнодобывающую промышленность и пострадали во время октябрьских событий.

В Госкомитете по промышленности, энергетике и недропользованию и Международном деловом совете пообещали, что примут срочные меры, чтобы предприятия заработали, а конфликты с местным населением были исчерпаны. При этом никаких гарантий государственной защиты от погромов, поджогов и избиений сотрудникам компаний дать не смогли.

Поэтому многие горнодобывающие предприятия не работают до сих пор. По данным председателя ЦК Горно-металлургического профсоюза Эльдара Таджибаева, без работы остались более пяти тысяч горняков и металлургов, а страна потеряла уже порядка $ 3 млн из-за простоя предприятий за два месяца.