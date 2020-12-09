Министерство финансов США 9 декабря внесло бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова в список Магнитского.

«Райымбек Матраимов, бывший заместитель Таможенной службы Кыргызстана, участвовал в таможенной схеме, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее 700 миллионов долларов США», — сообщили на сайте американского минфина.

Пока неизвестно, какие именно санкции будут действовать в отношении Матраимова, но ранее в их числе были визовое ограничение на въезд в США, и даже блокировка финансовых активов в американских банках.

«Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничеством», — описывает влиятельного кыргызского экс-чиновника Минфин США.

Список Магнитского — санкционный список, в который вносят преступников и коррупционеров. Он назван по имени российского аудитора Сергея Магнитского, задержанного и умершего после того, как он рассказал о хищении бюджетных средств через незаконный возврат налогов.

Первоначально в список были внесены 60 российских чиновников, так или иначе связанных с расследованием или смертью Магнитского. Позже в список стали включать и других людей из разных стран, связанных с коррупцией и преступлениями.

Например, вместе с Райымбеком Матраимовым в список внесены мафиози из Макао Ван Куок Кои и либерийский политик Варни Шерман.

Внести Райымбека Матраимова в санкционный список позволяет закон Магнитского, который приняли в 2012 году. Согласно закону, госсекретарь США может без согласования с Конгрессом вносить любых коррупционеров в санкционный список. Список ежегодно пополняется новыми именами.

«Матраимов, используя свою бывшую должность заместителя кыргызской таможенной службы, заработал сотни миллионов долларов в результате своего участия в таможенной схеме», — сообщает Минфин США.

Ранее посол США в Кыргызстане Дональду Лу упомянул Райымбека Матраимова в своей речи, когда поздравлял журналистов с получением наград за профессионализм. По его словам, именно журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP начали раскрывать коррупционные схемы в стране. Он раскритиковал власти Кыргызстана за недостаточные шаги по борьбе с организованной преступностью и заявил, что задержание Райымбека Матраимова и Камчыбека Кольбаева должно быть только началом.

МИД Кыргызстана назвал его заявление «элементами вмешательства во внутренние дела страны и давления на следствие».

Райым Матраимов

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.