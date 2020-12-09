Депутат Дастан Бекешев недоволен тем как парламент принимает законопроект о референдуме.
9 декабря депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва одобрили в первом чтении законопроект о проведении референдума по выбору формы госуправления — парламентской или президентской.
Против принятия проекта о референдуме в первом чтении выступили только пять депутатов — Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков, Евгения Строкова и Дастан Бекешев.
Во время заседания Текебаев добавил, что это конституционный закон и по нему нужно голосование более 80 депутатов, а на заседании были всего 63 парламентария.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется 10 декабря.