Кандидаты в президенты и несколько политиков обратились в Центризбирком с просьбой не регистрировать Садыра Жапарова на выборы. Об этом они заявили на пресс-конференции 9 декабря.

По их мнению, у всех претендентов должны быть равные условия и права.

«Садыр Жапаров, исполняя обязанности президента, назначил свои кадры в Генпрокуратуру, ГКНБ, аппарат президента. Это уже создает неравные условия для других кандидатов и ставит под сомнение объективность выборного процесса. Мы требуем от ЦИК не регистрировать Садыра Жапарова», — заявил кандидат в президенты Канат Исаев.

Он также отметил, что ранее кандидаты не поднимали этот вопрос, поскольку считали, что Центризбирком сам откажет Жапарову в регистрации, без их обращения.

Экс-депутат Ишенбай Кадырбеков, который был и. о. президента в 2005 году, добавил, что согласно Конституции Жапаров в должности и. о. президента не мог стать кандидатом и участвовать в предвыборной кампании на президентскую должность.

«Юридически неверно. Он сам не может освободиться от исполнения обязанностей. Исполнение полномочий президента сохраняется за премьер-министром. Если он является премьер-министром, и.о. президента, он уже не может участвовать в президентских выборах. Это конституционная норма», — заявил он.

Нарушения Жапарова

Кандидаты в президенты и некоторые политики не раз заявляли о нарушениях избирательного законодательства со стороны Садыра Жапарова.

На пресс-конференции 24 ноября кандидаты в президенты Клара Сооронкулова, Токтайым Уметалиева, Садык Шер-Нияз, Каныбек Иманалиев, Бектур Асанов, Кубанычбек Токтосунов и Бактыбек Жумабеков заявляли, что Жапаров нарушает права своих оппонентов. По их словам, Жапаров использует админресурс с целью набрать большее количество голосов на досрочных президентских выборах.

«Он успел съездить во все регионы и использовал площадки как место для агитации. Он обещал, что пойдет на выборы как обычный гражданин. Во вчерашнем интервью стало ясно и понятно, что все политрешения принимаются с его участием. Справедливость и честность выборов поставлена под сомнение», — сказала Сооронкулова.

Она считает, что со стороны Жапарова грубо попирается принцип равноправия перед законом, и досрочные выборы президента могут превратиться в «очередную грязную и нечестную кампанию».

Кандидат Садык Шер-Нияз отметил, что Садыр Жапаров неуважительно относится к своим оппонентам. По его словам, заявления Жапарова в интервью 7 каналу 24 ноября, могут привести к расколу общества.

«В заявлении Жапарова полно противоречий, как и в его отношении к оппонентам. Его высказывания можно расценивать как возможные репрессии», — сказал Шер-Нияз.

Он также считает, что поправки в проект новой Конституции, которые инициировал Садыр Жапаров, противоречат закону и наделяют президента безграничными полномочиями.

*Проект новой Конституции был опубликован на сайте парламента 17 ноября. Авторами поправок в закон числятся 80 депутатов. Проект Конституции уже прозвали «Ханституцией», потому что он наделяет главу государства еще большими возможностями.

Инициатором поправок в главный закон страны был Жапаров, который в свою очередь занимается продвижением законопроекта. Его лоббировали политики, политологи и другие лица. А вот юристы раскритиковали.

Досрочные выборы президента

Досрочные выборы главы государства должны состояться 10 января 2021 года. Из 63 человек, которые подавали документы для участия в президентских выборах — только 20 кандидатов внесли избирательный залог и сдали подписные листы.

В списке кандидатов числится и Садыр Жапаров, который 14 ноября сложил с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра.

Эти должности он получил на фоне политического кризиса, который наступил после массовых протестов несогласных с парламентскими выборами 4 октября.

Тогда соратники Жапарова освободили его из мест заключения и помогли чиновнику добиться отставки тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова. После этого Жапаров занял пост и.о. главы государства и премьер-министра.