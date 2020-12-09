Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались 2 человека с коронавирусом. Один пациент скончался в Бишкеке, второй в Ошской области.
Всего за весь период пандемии скончались 1 303 человека.
За сутки на 9 декабря выявили 322 новых случая заражения COVID-19:
- Бишкек — 83;
- Ош — 6;
- Чуйская область — 104;
- Ошская область — 25;
- Таласская область — 7;
- Иссык-Кульская область — 41;
- Джалал-Абадская область — 26;
- Баткенская область — 18;
- Нарынская область — 12.
За все время пандемии в республике выявили уже 76 012 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 494 пациента. Всего за время пандемии выписали 68 367 человек из больниц и стационаров по всей стране.
На 9 декабря в стране от коронавируса в больницах лечатся 2 370 пациентов, среди которых 94 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 3 128 пациента находятся на амбулаторном лечении.
Среди медработников за минувшие сутки выявили 10 случаев заражения:
- Бишкек — 2 (1 в красной зоне);
- Ошской области — 3;
- Иссык-Кульской области — 2;
- Джалал-Абадской области – 2;
- Баткенской области – 1.
За прошедшие сутки с выздоровлением из стационаров выписан 1 медик, а из домашней самоизоляции выписаны шесть медработников.
Всего за время пандемии в республике выявили 3 996 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 702 медработника.