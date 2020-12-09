Кубанычбек Токтосунов

ЦИК признала подписные листы кандидата в президенты Кубана Чороева недействительными и отказал в регистрации. Также комиссия забраковала часть подписей, собранных другим кандидатом — Кубанычбеком Токтосуновым. Вероятно, его также снимут с президентской гонки.

У Кубанычбека Токтосунова не набралось необходимых 30 тысяч подписей, после того как члены рабочей группы ЦИК забраковали более тысячи подписей в его подписных листах. Всего Токтосунов собрал 30 106 подписей в свою поддержку.

«По Токтосунову, 9 декабря будет рассмотрено на заседании ЦИК», — сообщили в пресс-службе комиссии.

Кубан Чороев

Другой кандидат, Кубан Чороев по данным ЦИК, сдал 46 подписных листов, содержащих 39 053 подписей избирателей в свою поддержку. Однако, ЦИК признал подписные листы Чороева недействительными, так как он изготовил их еще до дня оплаты из средств избирательного фонда.

«В соответствие с частью 2 статьи 52 Конституционного закона, сбор подписей осуществляется со дня создания избирательного фонда. Все расходы связанные с изготовлением подписных листов и со сбором подписей производится только через избирательный фонд кандидата», — отметили в комиссии.

Сам Чороев 8 декабря сообщил, что намерен обратиться в суд и добиться своего восстановления.

«Мы намерены восстановить мои права, в противном случае мне ничего не остается как начать акции протеста. Меня уже ждут в Таласе. У меня много поддержки», — сказал он.

Чороев также обвинил члена Центризбиркома Акылбека Сариева в том, что тот давил на других членов комиссии и добился, чтобы его сняли с гонки.

«Все было сделано по его указанию. Он дал внутреннюю команду — найти причины, чтобы снять меня с гонки, а также давил на остальных членов ЦИК», — заявил он.

Сариев обвинения в свой адрес опроверг и отметил, что у он не может давить на остальных членов ЦИК, так как является просто членом комиссии.

«Я не руководитель и не председатель ЦИК, чтобы оказывать давление на кого-либо. Я простой член рабочей группы и следую закону. Я рекомендовал скорее решить вопрос с Чороевым, чтобы у него была возможность оспорить решение ЦИК в суде до 14 декабря. Получается, что я помог ему», — сказал он.

Это не первые выборы для Кубана Чороева. В выборах президента в 2017 году Чороев также был снят с гонки, тогда часть подписей признали недействительными и он не прошел регистрацию кандидатов в президенты.

4 декабря ЦИК сообщила, что из 63 человек, которые подавали документы для участия в президентских выборах — только 20 кандидатов внесли избирательный залог в размере 1 миллиона сомов и сдали подписные листы.

Досрочные выборы президента

До 14 декабря включительно при полном соответствии документов ЦИК регистрирует кандидата и в течение двух дней выдает ему соответствующее удостоверение.

При отказе в регистрации, кандидат может обжаловать решение ЦИК в суде в пятидневный срок.

Предвыборная гонка кандидатов официально начинается с 15 декабря до 8:00 утра 9 января — дня тишины перед самим голосованием.

Сами досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года. ЦИК обязана подвести итоги выборов до 21 января включительно. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины всех голосов.

Если же ни один кандидат не набирает такого количества сразу, то комиссия назначает повторное голосование. При этом выбирают только двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование или второй тур проводится в течение 20 дней со дня определения результатов выборов.