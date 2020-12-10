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Первомайский райсуд избрал меру пресечения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву по делу об освобождении кримавторитета Алмазбека Атамбаева — он еще два месяца должен будет провести в СИЗО ГКНБ.

Адвокаты намерены обжаловать это решение.

«Судья Термечиков отказал в удовлетворении моего ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Алмазбека Атамбаева на домашний арест. Говорит, что новые основания для этого не возникли», — рассказал юрист Замир Жоошев.

Жоошев считает, что у суда нет оснований для такой жесткой меры пресечения, как содержание в СИЗО ГКНБ, потому что у бывшего президента проблемы со здоровьем.

Ранее Верховный суд отменил приговоры нижестоящих инстанций, но Атамбаева не освободили из заключения.

Нижестоящие суды приговорили бывшего президента к 11 годам лишения свободы.