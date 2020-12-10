Госкомитет нацбезопасности 10 декабря сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установил двух активных членов организованной преступной группировки (ОПГ) Кадыра Досонова по кличке «Дженго». Оба ранее были судимы.

По данным спецслужбы, с ними провели профилактические беседы, в результате которых они публично отказались от участия в деятельности ОПГ.

«В рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по факту создания организованной группы для совершения преступлений, с указанными лицами были проведены профилактические мероприятия. Они публично отреклись от участия в противной деятельности ОПГ и обязались впредь строго соблюдать законодательство», — сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете отметили, что продолжат проводить мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.

Ранее ГКНБ объявил в розыск «Дженго». По данным ведомства, Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил в розыск.

Кто такой «Дженго»

Кадырбек Досонов по кличке «Дженго» был лидером организованной преступной группировки. Милиция задержала его в 2015 году по подозрению в убийстве полковника Толкунбека Шоноева, которое произошло 2013 году.

В 2017 году Карасуйский районный суд решил, что подсудимого должны немедленно отпустить, в случае если сторона обвинения не подаст жалобу в суд высшей инстанции.

Милиция уже задерживала Досонова в октября 2019 года. Тогда его водитель не подчинился сотрудникам милиции, а в машине нашли пистолет. Затем милиция составила на водителя Досонова административный протокол, а самого «Дженго» отпустили после профилактической беседы.

В сентября 2019 года корреспондент «Азаттыка» Ыдырыс Исаков в соцсетях обнародовал видео со встречи «Дженго» с главой Комитета физической культуры и спорта мэрии Оша Кылычбеком Саркарбаевым.