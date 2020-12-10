Райымбек Матраимов

Соучредитель Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан рассказал «Азаттыку» о последствиях включения экс-зампреда таможни Райыма Матраимова в санкционный «список Магнитского».

Салливан считает, что «все страны мира получают сигнал» о незаконных действиях Матраимова. Санкционные списки действительно есть и в других странах, например, в Великобритании.

«У тех, на кого наложены такие санкции, в первую очередь, берется под арест имущество, имеющееся в США. Возможно, у него и нет в этой стране недвижимости или капитала, но если найдут – то наложат арест. Еще один важный момент – у ряда стран имеются свои списки санкций, как те, что имеются в Законе Магнитского», — говорит Салливан.

Попадание в санкционный список США может привести санкциям и в других странах — «в случае выявления у них имущества этой персоны нон грата, возможно наложение ареста».

У клана Матраимовых есть общее дело с кланом Абдукадыр в Дубае. Жена Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова вместе с Абдукадырами вложилась в строительство многофункционального пятиэтажного здания в одном из быстрорастущих районов Дубая. Этого имущества санкции, скорее всего, не коснутся.

«А вот в Евросоюзе только недавно приняли его обновленный вариант. То есть, если в одной из 27 стран ЕС будет обнаружено имущество, имеющее отношение к Матраимовым, то оно будет арестовано», — говорит Салливан.

Минфин США признал бывшего кыргызского чиновника коррупционером и преступником, включил его в санкционный список — счета Матраимова в США могут арестовать, визы отменят. Это может помешать ему делать денежные переводы, потому что при этом используются американские сервисы — например, SWIFT и Visa. Также сотрудничать с фигурантами списка запрещено американским компаниям и гражданам.

Генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что дело в отношении зампредседателя таможни Райымбека Матраимова всё ещё расследуется.

«Сейчас государство не покровительствует Матраимову. Наша цель – провести расследование, передать дело в суд и назначить наказание. Деньги перечисляются по согласованному графику», — сказал он. Матраимов после ареста и сделки со следствием должен был до 1 декабря выплатить в пользу государства 2 млрд сомов, но пока выплатил меньше половины от суммы.

Хотите узнать причины появления кыргызского экс-чиновника в санкционном списке? Почитайте наши расследования